Viel Bewegung im Kader, aber die Ziele bleiben

MANNHEIM.In den beiden vergangenen Spielzeiten erreichte Fortuna Heddesheim in der Fußball-Verbandsliga jeweils den zweiten Tabellenplatz. Als Vizemeister scheiterte das Team von Trainer Rene Gölz in den Aufstiegsspielen beide Male am Südbaden-Vize Freiburger FC. Auch in dieser Runde will die Fortuna trotz eines Umbruchs im Kader bei der Vergabe der beiden ersten Plätze wieder ein Wörtchen mitreden.„Die Liga ist mit der TSG Weinheim, Walldorf II und Sandhausen II zwar stärker geworden. Aber wir wollen wieder oben mitspielen“, betont Gölz.

Elf Spieler aus dem Kader der vergangenen Spielzeit haben Heddesheim verlassen. Lukas Cambeis und Dragan Peric gingen zum 1. FC Bruchsal). Marcel Schwöbel schloss sich dem VfB Gartenstadt an und Daniel Gulde wechselte zum VfR Mannheim. Mit Alexander Dirks (SV 98 Schwetzingen) gab die Fortuna den nächsten Akteur zu einem Ligakonkurrenten ab.

Weitere Abgänge im Sommer waren Torhüter Daniel Tsiflidis (SV Waldhof II), Patrick Marschlich (TSV Wieblingen), Cem Kuloglu (SG Unter-Abtsteinach), Murat Efe (FC Türkspor Hochstätt), Can Filyos (SV Waldhof II) und Ersatzkeeper Noel Goldschmidt, der eine Pause einlegt. In der Summe sehr viel Holz. Coach Gölz musste in der Vorbereitung praktisch ein ganz neues Mannschaftsgefüge zusammenstellen.