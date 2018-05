Viel Krampf, wenig Glanz

Anzeige

Mannheim.Die Pflichtaufgabe gegen den Bundesliga-Aufsteiger Düsseldorfer HC hat der Titelverteidiger Mannheimer HC mit einem 5:3 (4:1)-Heimsieg gelöst. Zufrieden war Trainer Michael McCann mit der Vorstellung seines Teams aber nicht. „Unser erstes Spielviertel ist überragend, das zweite in Ordnung, aber das dritte und vierte Viertel sind es nicht“, schmeckten dem Australier vor allem die zweiten 30 Minuten in der MHC Arena überhaupt nicht.

Dabei begann der Meister gegen die Gäste aus dem Rheinland furios, als Lucas Vila (3. und 11.), Patrick Harris (4.) und Paul Zmyslony (10.) eine schnelle 4:0-Führung herausschossen. Das 4:1 durch Wei Adams (12.) schien nur Ergebniskosmetik zu sein, doch Till Brock (37.) und Felix Meyer (49.) brachten den DHC nach der Pause auf 4:3 heran, ehe Gonzalo Peillat (52./Strafecke) den 5:3-Sieg für die Hausherren, die nun auf Platz drei punktgleich mit dem Tabellenzweiten Uhlenhorst Mülheim liegen, sicherstellte.

Vörg übt Kritik

Eng geht es in der Feldhockey-Bundesliga auch im Kampf um den Klassenerhalt zu. Der TSV Mannheim Hockey verpasste es mit dem 0:2 beim UHC Hamburg, an Düsseldorf vorbeizuziehen und die Abstiegsränge zu verlassen. Der UHC siegte durch die Treffer von Moritz Fürste (12./Strafecke) und Lloyd Norris-Jones (37.). „Das geht schon in Ordnung. Heute haben zwar beide Mannschaften kein gutes Spiel gemacht, aber wir haben die Zweikämpfe einfach nicht angenommen“, bemängelte ein enttäuschter Trainer Alexander Vörg. and