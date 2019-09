Viel lokale Färbung beim Neustart

Mannheim.Die Sommerpause im Turf ist vorüber, beim Radio-Regenbogen-Renntag am Sonntag öffnet sich die Startmaschine auf der Seckenheimer Waldrennbahn bereits um 11.25 Uhr (Einlass 10 Uhr). Ausgeschrieben sind acht Prüfungen, zudem das 12. Trakehner-Rennen. Hauptereignisse auf der Flachbahn sind der mit 10 000 Euro dotierte Ausgleich II um den Preis der B.A.U. Mannheim und das Jagdrennen um den Preis der Interversicherung. Mit Tinkers Lane und Wutzelmann werden hier der Zweite und Dritte der „Badenia“ gegen sechs weitere Konkurrenten um den Sieg kämpfen.

„Es sieht ganz gut aus für die Mannheimer Trainer“, freut sich der Seckenheimer Stallbesitzer Marco Klein. „Das Geläuf ist dank der neuen Beregnungsanlage in einem Top-Zustand“, sagt Klein und sieht seine Pferde gut aufgestellt. Gleich zwei hat er im Ausgleich II gemeldet.

„Für Kitaneso lief es zuletzt etwas unglücklich, aber er hat sehr gut gearbeitet und sollte im Endkampf mitreden können“, schätzt er den achtjährigen Wallach ein, den Stalljockey Tommaso Scardino reiten wird. Ihr drittes Rennen für seinen Stall bestreitet Pietraia, eine dreijährige Stute der Mannheimerin Gabriele Gaul.

Während Klein im Ausgleich III über 2500 m (Preis der Radovan-Consulting) in der fünfjährigen Smentana eine Siegkandidatin sieht, im dreijährigen Flight to Honkong einen „sicher Platzierten“, ist sein Seckenheimer Trainerkollege Horst Rudolph skeptisch, was die Form seines achtjährigen Pissarro betrifft. „Er ist im Training nicht gut und Maike Riehl sitzt erstmals in seinem Sattel.“

Gleich fünf Mannheimer Galopper gehen im Ausgleich IV über 1900 Meter (Longines-Wenthe-Preis) an den Start. Nach einem längeren Tief ist Kleins achtjähriger Ignaz so gut in Form, dass Scardino ihn als „sein Pferd“ ausgewählt hat. Vom sechsjährigen Platin Lover erwartet der Coach auch wegen des sehr niedrigen Gewichts „eine gute Vorstellung“. Die fünfjährige Wüstenlady könnte auf den 2500 Metern überfordert sein, denn „sie ist prädestiniert für die 1400 m.“ Zweimal ist Horst Rudolph vertreten. Von der fünfjährigen Sarayu erhofft er sich eine gute Platzierung, hinter den fünfjährigen Wallach Furous setzt er ein Fragezeichen. „Er war leicht verletzt und hatte eine Pause.“

Auch im Wettstar-Preis über 2500 m rechnet Rudolph nicht mit einem vorderen Rang für seine neue Stute Anni Domani. „Sie war zwar in Baden-Baden Dritte, aber das Rennen auf der Waldrennbahn ist für sie zu schwer“, zielt er auf die Konkurrenz. Immerhin lief Marco Kleins Wild Comet schon Listenrennen. „Mit Scardino im Sattel dürfte sie schwer zu schlagen sein“, bestätigt der Trainer.

Im Rennen der sieglosen Dreijährigen (Pfitzenmeier-Preis, 1900 m) hat er in Reiner Noire eine Mitfavoritin, Bergadler schätzt er unter die Top-Vier ein. „Aber bei Golden Tango ist der Knoten noch nicht geplatzt.“ Sybil Grand und Ensign Ewert von Michael Alles sowie Kashani von BRV-Präsident Stephan Buchner geben demRenntag weitere lokale Farbe. sd

