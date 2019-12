Viel Platz in der Halle

Leutershausen.Es war nicht viel los in der Heinrich-Beck-Halle. Das lag daran, dass Frank Schmitt, der Übungsleiter des Handball-Drittligisten SG Leutershausen, unter der Woche kaum Spieler zur Verfügung hatte, um ein anständiges Training zu leiten. Neben Philipp Jaeger und Hendrik Wagner, die schon länger fehlten, fällt nun auch noch Mittelmann-Ersatz Yannick Muth mit einer Schulterverletzung aus – zudem meldeten sich, wie so häufig in der frostigen Vorweihnachtszeit, einige Akteure krank.

„Einmal waren wir im Training zu acht“, sagte Schmitt: „Und davon drei Torhüter. Da war ordentlich Platz in der Halle.“ Hinter dem Einsatz einiger Leistungsträger stehen vor der Partie beim GSV Eintracht Baunatal (Samstag, 18 Uhr) also noch mehrere Fragezeichen.

Mit einem Sieg könnte die SGL ihre Position in der Verfolgergruppe stärken. Doch einfach wird das nicht. „Sie sind eine kleine Wundertüte“, sagt Coach Schmitt über die Hessen. „Die Erfolge gegen Spitzenteams zeigen aber, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt.“ red

