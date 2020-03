Viele Talente, kaum Zuschauer

Schriesheim.Einige der aussichtsreichsten Athleten auf dem Weg zu Olympia 2024 in Paris standen am Sonntag im Boxring des Schriesheimer Mathaisemarkt-Festzelts. Dort fanden internationale Vergleichskämpfe von Teams aus Tschechien und der Schweiz gegen eine Auswahl deutscher Boxer aus drei Landesverbänden statt. Zu den Toptalenten auf deutscher Seite zählten mehrere Kämpfer aus dem Boxverband Baden-Württemberg (BVBW) und aus Hessen, die im Internat des Olympiastützpunktes (OSP) Rhein-Neckar in Heidelberg wohnen und dort Schulen besuchen.

„Ein Granatenkampf“, jubelte BVBW-Sportdirektor Oliver Vlcek, obwohl mit Ahmet Sor gerade einer seiner OSP-Schützlinge verloren hatte. Dennoch sprach Vlcek von einem Höhepunkt. Denn Sor, der dieses Jahr 19 wird, habe seine Aufgabe gegen den in der Dominikanischen Republik ausgebildeten und international erfahrenen Schweizer Elitemeister Angelo Pena (Team Suisse) hervorragend gelöst.

Sehenswerter Sieg

Ein sehenswerter Sieg für die Gastgeber gelang dem bald 19-jährigen Vladislav Bzdenezhnyk, der für diesen Kampf eigens ins Halbschwergewicht aufgestiegen war. Eine richtige Entscheidung, denn über die lange Distanz und mit schnellen Händen dominierte er Tschechiens Ales Makovec klar. Dessen jüngerer Bruder Matyas unterlag Sors Zwillingsbruder Mehmet, dem Vize-Europameister seiner Altersklasse, der ebenso am OSP trainiert, wohnt und lernt.

„Ich find’s cool hier: Mir gefällt die Atmosphäre im Festzelt und dass mein Papa und meine Schwester zuschauen können“, freut sich Simon Vollmer: Der 18-jährige aus Kaiserlautern, der früher auch für Frankenthal boxte, ist für die Europameisterschaften der U19 im April qualifiziert. Er ist ein weiterer OSP-Internatsboxer, der die Heidelberger Willy-Hellpach-Schule besucht.

Sein souveräner Sieg gegen den Hessen Jovanovic trug ebenso zum 18:18-Endstand bei wie der von Leo Cvitanovic aus Waghäusel. Im Festzelt kam es bei insgesamt zwölf Kämpfen zu sieben internationalen Begegnungen, wovon vier die Schweiz und Tschechien für sich entschieden.

Dass die 45. Auflage dieser Matinee überhaupt stattfinden konnte, grenzte an ein Wunder. Hatte doch ein irisches Team wegen des Corona-Risikos seinen Start kurzfristig komplett abgesagt. Die Meisterleistung von „Matchmaker“ Vlcek, innerhalb weniger Tage für Ersatz zu sorgen, zahlte sich nicht aus: Anfangs sahen allenfalls 200 zahlende Besucher die teils hochklassigen Kämpfe im Festzelt.

„Leider ist es im Gegensatz zu früheren Jahren sehr leer, und jeder weiß warum“, sagte Cheforganisator Werner Kranz vom örtlichen Kraft-Sport-Verein, ohne das Wort Corona auszusprechen. Die mit Athleten aus Hessen und Sachsen verstärkte BVBW-Staffel gewann den vorausgegangenen Erststart in Wittenhofen (Bodenseekreis) mit 16:14.

