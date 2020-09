Vielseitige Organisatorin

Mannheim.Ein Leben ohne Ehrenamt? Das ist nichts für Petra Umminger (Bild) . Dafür macht ihr das Organisieren zu viel Spaß. So ist die Sachverständige im Mannheimer Sportausschuss und Turnexpertin zurzeit dabei, zusammen mit Joachim Fichtner das Ganzjahresprogramm zum 150. Geburtstag des Mannheimer Turngaus zu erarbeiten. Weil die Feierlichkeiten und Feste aber erst 2022 stattfinden, ist die Corona-Pandemie noch keine große Hürde.

Dass die Frau mit den zwei Berufen Rechtsanwaltsgehilfin und Sekretärin, die in der Berufsgenossenschaft Handel und Logistik auch Personalrätin ist, Leitungsfunktionen „kann“, beweist die älteste Tochter der Käfertaler Turnlegende Martin Gwiazdowski, die am 19. September ihren 60. Geburtstag feiert, bereits seit 1986. „Ich organisiere gerne und habe von Jugend an versucht, Gruppen zusammenzubringen und zusammenzuhalten“, erklärt sie ihr Engagement, das sich in rund 20 Ehrenämtern spiegelt, die sie in den vergangenen 34 Jahren innehatte oder noch hat. „Mir hat alles Spaß gemacht, ich habe immer etwas Neues gelernt“, sucht sie gerne Herausforderungen.

Kampfrichterin bei WM

Die erste hatte sie – gemäß ihrer Sozialisation im Turnen – als Kampfrichterin. Da arbeitete sie sich bis zur internationalen Lizenz durch, war u.a. bei Weltcups im Einsatz und erlebte bei der WM 2007 in Stuttgart einen Höhepunkt. Nach 30 Jahren war Schluss, auch wenn ihre nationale Lizenz noch bis nach den Olympischen Spielen gültig ist.

Umminger engagierte sich auch als Fachfrau im Badischen und Deutschen Turnerbund, in der Deutschen Turnliga, saß im Turngau-Vorstand, brachte zusammen mit Bozo Krog und Hannah Stobbe den Bau der Turnhalle des Leistungszentrums auf den Weg und führte bis 2019 dessen Trägerverein TG Mannheim. Darüber hinaus initiierte sie die Fortbildung Turngau Circle und die Show „Sport im Quadrat“. Die in ihrer Jugend auch begeisterte Volleyballerin ist zudem eine anerkannte Fachfrau für den Sport im Allgemeinen. So bringt sie ihre Fähigkeiten nicht nur im Sportausschuss ein, sondern auch im Badischen Sportbund. Dort organisiert sie die Seminare für Vereinsmanager. sd

