Vier Clubs machen Jagd auf Platz zwei

Anzeige

Mannheim.Spitzenreiter FK Srbija hat im Topspiel der Fußball-Kreisliga gegen den bisherigen Tabellendritten SpVgg Wallstadt durch ein 1:1 Boden gutgemacht und sich von einem nun auf vier Clubs angewachsenen Verfolgerfeld abgesetzt. Friedrichsfeld (2.), Hemsbach (3.), Wallstadt (4.) und Lützelsachsen (5.) trennt nur ein Zähler. Im Abstiegskampf verschafften sich Rheinau und Lindenhof etwas Luft.

FK Srbija – Wallstadt 1:1 (0:0)

Alles gut beim Spitzenreiter, der seinen Vorsprung auf fünf Punkte ausbaute. Srbija war zwar spielbestimmend, aber die SpVgg Wallstadt hielt clever dagegen und kam noch zum verdienten Ausgleich.

Hemsbach – Ladenburg 2:0 (0:0)

Die Partie war von Beginn an fest in Händen der SG Hemsbach, die in der ersten Hälfte schon deutlich hätte führen müssen. Nach der Pause hatten die Platzherren dann weniger Chancen, trafen aber gegen den sich kaum zur Wehr setzenden FV Ladenburg mit zwei Standards.