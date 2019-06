Vier Mannheimer bei der U-21-EM

Madrid.Die U 21-Junioren des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) haben das Acht-Nationen-Turnier in Madrid gewonnen. Den Gruppensiegen über Österreich (5:1), Belgien (3:2) und Großbritannien (7:1) ließen sie im Halbfinale ein 3:2 über Australien folgen. Den Titel sicherte sich das DHB-Team mit einem 2:1-Finalsieg über Gastgeber Spanien.

Nach dem Turnier benannte Bundestrainer Valentin Altenburg sein Aufgebot für die U-21-EM, die vom 15. bis 21. Juli in Valencia (Spanien) stattfindet. Mit Torhüter Alexander Stadler (TSV Mannheim Hockey) sowie Teo Hinrichs, Linus Müller und Mario Schachner (alle Mannheimer HC) sind vier Spieler aus der Quadratestadt dabei. In der Vorrunde bekommt es Deutschland mit Frankreich (15. Juli), den Niederlanden (17. Juli) und Österreich (18. Juli) zu tun. and

