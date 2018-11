Viermalige Führung reicht nicht

MANNHEIM.In der Fußball-Verbandsliga bleibt Sandhausen II an der Tabellenspitze. Der VfB Gartenstadt, der das Derby beim VfR Mannheim knapp mit 1:0 gewann (siehe „Extraspiel“), liegt drei Punkte hinter den Hardtwäldern auf dem zweiten Platz. Fortuna Heddesheim verlor gestern zwar weiter an Boden auf das Spitzenduo, doch mit dem 4:4-Unentschieden zu Hause gegen den FC Olympia Kirrlach schob sich das Team von Trainer Rene Gölz am VfR vorbei auf den dritten Rang.

Heddesheim – Kirrlach 4:4 (2:2)

Zufrieden war Gölz mit dem Ergebnis nicht. Eigentlich hatten die Heddesheimer einen Dreier gegen den Tabellenelften eingeplant, doch die Fortuna leistete sich in der Defensive zu viele Schwächen. Dabei erwischte die Gölz-Truppe den besseren Start. Nach einem Eckball zog Simon Tüting ab und traf zum 1:0 (14.). Danach durfte Kirrlachs Julian Vetter aber im Fünfmeterraum seelenruhig zum Kopfball hochsteigen. Der Olympia-Akteur ließ sich die Chance nicht entgehen und markierte das 1:1 (28.). Nach einem Pass von Andreas Lerchl schloss der Heddesheimer Torjäger Cihad Ilhan mustergültig ab und brachte die Platzherren wieder in Front – mit 2:1 (30.).

Die Fortuna ging aber nicht mit einer Führung in die Halbzeit, Angel Saez Motta traf zum 2:2 (35.). Izzedine Noura schoss Heddesheim kurz nach Wiederanpfiff mit 3:2 (46.) in Front, doch Kevin Esswein schaffte das 3:3 (50.). Auch das 4:3 (59.) durch Noura, der nach einem Fehler des Kirrlacher Torhüters abstaubte, sollte der Fortuna nicht reichen. Nach einem Freistoß erzielte Andre Redekop noch den Kirrlacher Ausgleich zum 4:4-Endstand (86.). fvh/bol

