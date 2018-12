Viernheim feiert Derby-Coup

Viernheim.„Derbysieg, Derbysieg“ schallte es durch die Langenberghalle in Birkenau. Aber nicht die Fans des gastgebenden TSV feierten ausgelassen, sondern die Gäste des TSV Amicitia Viernheim. Das Team von Gäste-Trainer Frank Herbert – in dieser Runde bislang alles andere als überzeugend – stürzten mit einem 36:25 (19:11) den Spitzenreiter und verbesserten sich selbst auf Tabellenplatz sieben. „Das war unsere beste Saisonleistung. Wir waren nahe am Optimum“, freute sich Herbert: „Das war ein echtes Ausrufezeichen zum Jahresausklang.“ Mit diesem Kantersieg geht Viernheim nun in die Winterpause und will im neuen Jahr noch einmal angreifen.

Den Grundstein vor rund 500 Zuschauern legte der TSV Amicitia in der Deckung. „Wir haben das Torhüterduell klar gewonnen, Patrick Koch war bärenstark“, lobte Frank Herbert und war zudem mit seiner Abwehr „hochzufrieden“. Der etwas umgestellte Mittelblock mit Marcel König, Holger Hubert und Julius Herbert kaufte den Odenwäldern ab dem 4:4 (5.) mehr und mehr den Schneid ab. „Da fiel Birkenau phasenweise nichts mehr ein“, freute sich der Coach. „Die intensive Gegneranalyse im Vorfeld hat gefruchtet und meine Mannschaft hat sich konsequent an die Vorgaben gehalten“, sah er ein Höchstmaß an Disziplin. „Und wir haben auch mehr Biss gezeigt, als Birkenau.“

Nach dem 9:5 (12.) schmolz die Führung zwar noch einmal auf 12:10 (21.), aber nach dem 14:11 (23.) legte Viernheim einen beeindruckenden 7:0-Lauf zum 21:11 (32.) hin. Als dann Julius Herbert mit seiner dritten Zeitstrafe Rot sah (35.) und zehn Minuten später Jannik Geisler beim Stand von 28:19 nach einem Foul glatt Rot bekam, keimte bei Birkenau noch einmal Hoffnung auf. Doch der TSV Amicitia hatte weiterhin die passenden Antworten parat.

Auf den wichtigen Abwehrpositionen sprangen nun Dominik Seib und Ronny Unger in die Bresche und zeigten ebenfalls starke Leistungen. Spätestens beim 31:20 (48.) war die Partie zugunsten des Außenseiters entschieden und die TSV-Amicitia-Fans auf der Tribüne begannen zu feiern. Birkenaus Trainer Axel Buschsieper sprach im Anschluss von einem „absolut verdienten Sieg“ der Viernheimer: „Sie haben uns gezeigt, wie man so ein Derby spielt: Mit Leidenschaft, Spielwitz und Engagement.“

Heidelsheim – Friedrichsfeld 35:27

„Das war eigentlich eine ordentliche Leistung. Am Ende fiel die Niederlage aber um drei, vier Tore zu hoch aus“, meinte TVF-Trainer Marco Dubois und ergänzte: „Unsere Punkte müssen wir nicht bei Gegnern aus dem oberen Drittel holen. Da gibt es andere Teams , die mit uns auf Augenhöhe sind“, sah er eine überzeugende Vorstellung des gastgebenden Tabellendritten.

Durch das erneute Fehlen des angeschlagenen Peter Embach mangelte es den derzeit personell ohnehin dünn besetzten Friedrichsfeldern an wichtigen Alternativen. Besonders im Rückraum ging mit zunehmender Dauer die Kraft aus. „Da fehlte dann auch der nötige Druck, um Heidelsheim zu gefährden“, so Dubois. Keinen Vorwurf konnte der TVF-Trainer seinem Team bezügliche des Kampfgeistes machen: „Die Jungs, die dabei waren, haben alles gegeben und nie aufgesteckt.“

Nach dem 4:4 (8.) geriet Friedrichsfeld mit 4:7 und weiter mit 7:12 (17.) ins Hintertreffen. Zwar gelang es den Gästen mehrfach, auf drei, vier Tore zu verkürzen, aber nach dem 21:25 (43.) ging dann auch die Kraft aus und die SGH machte über 28:22 beim 33:25 (56.) endgültig den Sack zu. Am nächsten Samstag wartet auf den TVF zum Jahresabschluss noch das Heimspiel gegen Tabellenführer HC Neuenbürg und auch wenn Dubois die Rollen „natürlich klar verteilt sieht“, rechnet er sich durchaus etwas auf. „Viel wird davon abhängen, wie wir personell aufgestellt sind. Aber in einem einzigen Spiel, dazu in eigener Halle und ohne Harz, ist immer alles möglich.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018