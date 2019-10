Viernheim gewinnt auch das zweite Derby

Viernheim.Zum zweiten Kampf des Feiertagswochenendes musste die RKG Reilingen/Hockenheim in der Bundesliga Nordwest wieder reisen. Gastgeber war diesmal der RC CWS Düren-Merken in Nordrhein-Westfalen. Reilingen/Hockenheim schaffte fünf Einzelsiege, konnte aber den verletzungsbedingten Ausfall von Thilo Dicker nicht kompensieren und unterlag hauchdünn mit 15:16. Noch ohne zählbare Erfolge steht die RKG nun vor den schweren Aufgaben gegen die Ex-Meister KSV Witten und ASV Mainz 88.

Der SRC Viernheim entschied in der Regionalliga Baden-Württemberg auch das zweite nordbadische Derby für sich. Dabei ging es in den einzelnen Begegnungen gegen den starken KSV Schriesheim äußerst eng zu, bevor am Ende Florian Scheuer mit einem 16:0 gegen Sinan Kayakiran alles klar machte und den 14:11-Erfolg für sein Team sicherte. Der ASV Ladenburg zeigte sich von den jüngsten beiden knappen Niederlagen gut erholt und bezwang den KSV Rheinfelden souverän mit 21:12. Lediglich in den Klassen 66 kg, 75 kg und 130 kg überließ der ASV den Gästen Punkte.

In der Oberliga war es ein Tag der unentschiedenen Kämpfe. Gleich dreimal gab es in den Begegnungen keinen Sieger. Tabellenführer KSV Ketsch schrammte beim 16:16 gegen die KG Laudenbach/Sulzbach haarscharf an seiner ersten Niederlage vorbei. Allerdings behielt er die Spitzenposition, weil auch sein direkter Konkurrent SVG Nieder-Liebersbach beim 17:17 in Graben-Neudorf einen Punkt liegenließ.

Eiche quält sich zu einem 18:18

Der AC Ziegelhausen hatte den favorisierten KSV Ispringen am Rande einer Niederlage. Aber Luciano Testas und Bislan Assakalov sicherten den 17:14-Sieg für Ispringen.

Der RSC Eiche Sandhofen quälte sich gegen den noch punktlosen KSV Malsch zu einem 18:18 und vergab den möglichen Sieg durch eine „Last-Minute-Schulterniederlage“ von Michael Knittel gegen Maximilian Schäfer.

Düster sieht es für den KSV Hemsbach aus, der auch seinen sechsten Kampf verlor. Vor heimischer Kulisse waren lediglich Kai Nischwitz, Alp Güner und Lukas Rettig beim 9:27 gegen Weingarten erfolgreich. TP

