Viernheim ist gewarnt

Hockenheim.Nach der WM-bedingten Verzögerung startet am Wochenende auch die Saison in den drei Gruppen der Ringer-Bundesliga. Aufsteiger RKG Reilingen/Hockenheim geht in der Gruppe Nordwest auf die Matte und trifft dort auf SC Kleinostheim, ASV Mainz 88, RC CWS Düren-Merken, KSV Witten und RV Lübtheen. Erster Gegner ist der SV Alemannia Nackenheim.

Die Rheinhessen werden vom ehemaligen Deutschen Meister und WM-Dritten Ahmet Cakici trainiert und haben sich im Oberhaus etabliert. Das Reilinger Team von Trainer Wolfgang Laier hofft auf einen guten Start in die erste Bundesliga-Saison nach längerer Zeit.

In der Regionalliga empfängt der SRC Viernheim Aufsteiger KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt, der zwei seiner drei Kämpfe gewonnen hat. Das ist eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe für das Team von Tony Seifert (Samstag, 20.30 Uhr). Der ASV Ladenburg hat den KSV Hof-stetten zu Gast, der zuletzt Viernheim alles abverlangte (Samstag, 20 Uhr). Im Bundesliga-Vorkampf trifft der KSV Schriesheim auf die punktgleiche Reserve des TuS Adelhausen (Samstag, 17.30 Uhr).

In der Oberliga will die SVG Nieder-Liebersbach beim AC Ziegelhausen ihre Erfolgsserie fortsetzen und dem KSV Ketsch auf den Fersen bleiben (Freitag, 20.30 Uhr). Der RSC Eiche Sandhofen empfängt den sieglosen KSV Hemsbach und hofft, den Schwung vom vergangenen Wochenende mitzunehmen, um den zweiten Saisonerfolg zu feiern (Samstag, 20 Uhr). T.P.

