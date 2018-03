Viernheim kann Boden gutmachen

Anzeige

Viernheim.Einen Schritt in Richtung Klassenerhalt wollen die Oberliga-Handballer des TSV Amicitia Viernheim heute (19 Uhr) mit einem Heimsieg gegen den TV Weilstetten machen. Die Gäste haben nach einer starken Hinserie an Boden verloren, sind nur noch Siebte und damit eine der wenigen Mannschaften der Liga, die im Niemandsland der Tabelle steht. Hinter Weilstetten beginnt der abstiegsgefährdete Bereich, in dem Viernheim Rang 14 belegt.

Mit einem Heimsieg könnte das Team von Trainer Mirco Ritter mehrere Plätze gutmachen. Da inzwischen die angeschlagenen Spieler – am vergangenen Wochenende stand nur ein Mini-Kader zur Verfügung – wieder ins Training eingestiegen sind, scheint zumindest personell alles im Lot. „Wir haben eigentlich nur noch wichtige Spiele“, erklärt Viernheims Abteilungsleiter Ralf Schaal. „Weilstetten ist für uns eine Schlüsselpartie“, setzt er auch auf die Unterstützung der Zuschauer in der Rudolf-Harbig-Halle. me