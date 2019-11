Viernheim steht am Abgrund

Wildau.Zur Saisonhalbzeit in der Bundesliga haben die Bowlingdamen des BC Royal Viernheim (USC) in Wildau einen rabenschwarzen Tag erwischt. Aus neun Begegnungen sprang lediglich ein Sieg über Schlusslicht Cosmos Stuttgart heraus. Die Viernheimerinnen blieben auch mit den geworfenen Pin-Zahlen weit hinter ihren Möglichkeiten. Punktgleich mit Platz acht muss Royal nun auf einem Abstiegsplatz überwintern und darauf hoffen, am ersten Spieltag der Rückrunde im Februar in Langen das Ruder herumreißen zu können.

Teamchefin Martina Kolbenschlag ist optimistisch, dass das gelingt. „Mit den trockenen Bahnen in Wildau haben wir uns immer schwer getan, das war einfach nicht unser Tag“, haderte sie. Allein Nicole Blase kam mit 189 Pins im Schnitt noch einigermaßen mit den Bahnverhältnissen klar. Als Herbstmeister stehen Kraftwerk Berlin bei den Damen und BK München in der Bundesliga der Herren ganz oben.

Fulminant zurückgemeldet hat sich der ABC Mannheim (TSV 1846) in der Zweiten Bundesliga Süd der Herren in Regensburg. Mit sechs Siegen und der drittbesten Pin-Zahl des Spieltags gelang Wiedergutmachung für den enttäuschenden Auftritt in Leipzig. Als zweitbestes Team des Tages hinter Lokalmatador Ratisbona Regensburg etablierten sich die Mannheimer im Mittelfeld. Bowling Dieter Jerrentrup war mit der Moral seiner Truppe mehr als zufrieden. Einen wichtigen Beitrag zum Erfolg steuerte Dennis Becker mit starken 225 Pins im Schnitt bei. ra

