Viernheim weiter spitze

Viernheim.In der Ringer-Regionalliga hat Tabellenführer SRC Viernheim vor über 700 Zuschauern den starken Aufsteiger KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt bezwungen. Fünf Einzelsiege reichten am Ende zum 17:12 und der Verteidigung der Tabellenspitze. Der ASV Ladenburg stand kurz vor einem weiteren Erfolg gegen den KSV Hofstetten, musste sich aber nach einer überraschenden Niederlage des bis gut eine Minute vor Schluss führenden Hossein Alizadeh mit 15:20 geschlagen geben. Der KSV Schriesheim distanzierte die Reserve des TuS Adelhausen hochüberlegen mit 24:6 und gab dabei nur drei Einzelkämpfe ab.

In der Oberliga konnten sich die favorisierten Teams durchsetzen: Der KSV Ispringen hatte gegen den Tabellennachbarn KG Laudenbach/Sulzbach aber schwer zu kämpfen und sicherte seinen 15:9-Erfolg erst in der zweiten Kampfhälfte. Die SVG Nieder-Liebersbach punktete beim 19:15 in Ziegelhausen in den schweren Gewichtsklassen und konnte sogar auf die Nachholkämpfe für Yannick Mades und Louis Lay verzichten, die mit dem NBRV beim Brandenburg-Cup unterwegs sind.

Eiche wieder in der Spur

Der KSV Ketsch hatte mit dem SV Germania Weingarten mehr Mühe als erwartet, behauptete aber am Ende mit einem 18:14-Erfolg die Tabellenführung. Auch Vorjahres-Vize RSC Eiche Sandhofen hat wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden und bezwang den KSV Hemsbach deutlich mit 27:12. Aufsteiger KSC Graben-Neudorf konnte erwartungsgemäß gegen den ersatzgeschwächten KSV Malsch mit 22:14 gewinnen und ist jetzt bereits Vierter.

Das Kellerduell in der Verbandsliga entschied der SRC Viernheim II vor heimischer Kulisse klarer als erwartet mit 25:12 gegen den SV 98 Brötzingen für sich. Der KSV Berghausen siegte Dank seiner schweren Klassen deutlich mit 28:10 gegen den ASV Daxlanden.

Auch den zweiten Spitzenkampf binnen einer Woche musste der ASV Bruchsal verloren geben. Gegen den KSV Östringen reichte es trotz einiger taktischer Umstellungen nur zu einem 15:21. TP

