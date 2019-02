Viernheim wird Vize

Mosbach.Am ersten Turnierwochenende der Badischen Futsalmeisterschaften 2018/19 holten sich die A-Junioren der SG HD-Kirchheim, die Frauen des Karlsruher SC, die B-Juniorinnen der TSG 1899 Hoffenheim sowie die B-Junioren des FC Nöttingen die Titel.

Bei den Frauen eröffnete Titelverteidiger TSV Neckarau das Turnier mit einem 4:1 gegen die SpG Büchig/Neibsheim. In Gruppe B spielten TSV Amicitia Viernheim, SSV Waghäusel, VfB Bretten und die SpG St. Leon/Mingolsheim. Für das Halbfinale qualifizierten sich der TSV Amicitia Viernheim sowie Titelverteidiger TSV Neckarau. Am Ende hatte Viernheim mit 4:2 die Nase vorne. Im Spiel um Platz drei bekamen es die Neckarauer Frauen dann mit dem VfB Bretten zu tun. Nach dem 0:0 in den elf Minuten regulärer Spielzeit fiel kein Tor, das Sechsmeterschießen musste entscheiden. Hier traf der TSV besser und holte sich mit 3:1 die Bronzemedaille.

Das Finale bestritten der Karlsruher SC und der TSV Amicitia Viernheim. Es war ein umkämpftes Spiel, in dem am Ende ein Tor den Sieg für den KSC bescherte. red/bfv

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019