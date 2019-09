Viernheimer Favoritensieg

Viernheim.Im rein nordbadischen Duell in der Regionalliga kam es zum erwartet spannenden Kampf zwischen dem SRC Viernheim und dem ASV Ladenburg. Vor einer großen und stimmungsvollen Zuschauerkulisse setzte sich der südhessische Favorit am Ende mit 18:9 durch. Die Gastgeber konnten dabei sechs der zehn Einzelduelle – teilweise recht deutlich – für sich entscheiden.

Der Sieg der Viernheimer deutete sich bereits zur Halbzeit an, zu der die Gastgeber durch Erfolge von Finn Strohmer, Contantin Hutuleac, Mirko Hilkert und Shyukry Shyukriev klar mit 10:1 in Führung lagen. Im zweiten Kampfabschnitt bewiesen dann die Ladenburger ihre individuelle Klasse durch Erfolge von Shamil und Dzambulat Ustaev, sowie einem in dieser Höhe nicht erwarteten 14:0 von Hossein Alizadeh über Sebastian Schmidt.

Der KSV Schriesheim eroberte unterdessen die Tabellenführung durch einen weiteren Auswärtserfolg beim württembergischen AV Sulgen mit 15:11. Sechs Einzelsiege der Gäste von der Bergstraße trugen zum Endergebnis bei.

Irritationen um Fallacara

In der Oberliga überraschte der AC Ziegelhausen die KG Laudenbach/Sulzbach und erkämpfte sich ein leistungsgerechtes 12:12-Unentschieden. Nach Niederlagen in den leichten Klassen konnten die favorisierten Gäste in den schweren Gewichtsklassen nicht so deutlich punkten, wie erwartet.

Die SVG Nieder-Liebersbach hatte erwartungsgemäß mit dem KSV Malsch keinerlei Probleme und überließ beim 32:5 den Gästen nur zwei Einzelsiege durch Abdullah Rahime (6:6 gegen Colin Eckert) und Maxim Canter (16:0 gegen Steffen Layer). Der KSV Ispringen und SV Germania Weingarten trennten sich 16:16-Unentschieden, wobei hier erneut die ungeklärte Startberechtigung des Ispringers Ibrahim Fallacara für Irritationen sorgte und eventuell zu einer Ergebniskorrektur, wie vor Wochenfrist gegen Hemsbach führen könnte.

Eiche gibt Sieg aus der Hand

Seinen zweiten Erfolg fuhr Aufsteiger KSC Graben-Neudorf vor heimischer Kulisse mit 21:14 gegen den erneut couragiert auftretenden KSV Hemsbach ein und überzeugte dabei vor allem in den schweren Klassen. In der Partie des furios gestarteten KSV Ketsch gegen Eiche Sandhofen standen die Mannheimer Gäste kurz vor einem möglichen Sieg, mussten diesen aber aufgrund einer Verletzung von Sascha Knittel im vorletzten Einzelkampf gegen Marco List noch aus den Händen geben und verloren knapp mit 15:17. In der Verbandsliga unterlag der SRC Viernheim II zuhause dem ASV Bruchsal mit 14:24. TP

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019