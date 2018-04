Viktoria testet schon

Anzeige

NECKARHAUSEN.Der FC Viktoria Neckarhausen setzt nach den Tabellenplätzen 13 und 12 in den letzten Jahren in der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, seinen kontinuierlichen Weg nach oben fort. Derzeit liegt der Klub auf Rang acht und ist quasi Spitzenreiter der zweiten Tabellenhälfte. „Vor der Runde habe ich mir mehr erhofft, aber in Anbetracht der vielen Ausfälle ist das jetzt akzeptabel“, sagt Viktoria-Coach Christian Michler, der bei den Rot-Schwarzen verlängert hat und im Sommer in seine neunte Spielzeit starten wird. „Wir haben eine gute Rückrunde gespielt, es war eine klare Steigerung zur Vorrunde.“ Einen kleinen Dämpfer gab es am vergangenen Wochenende mit dem 2:6 beim FV Brühl II. Doch so deutlich sich das Resultat ausdrückt, umso umkämpfter war die Partie dennoch.

Mehr Konstanz und ein Knipser

„Wir waren über weite Strecken gut im Spiel, Brühl II war aber eiskalt“, bewertet Michler. An was es der Viktoria in solchen Spielen zwischen Sieg und Niederlage mangelt, ist die Konstanz über 90 Minuten. Zudem fehlt für ein Knipser. Der beste Torschütze ist mit Alexander Duttenhöfer (sieben Treffer) ein Mittelfeldspieler. Da der FC Viktoria weder in das Auf- noch in das Abstiegsrennen involviert ist, hat Michler bereits damit begonnen, Neues auszutesten. Teilweise notgedrungen, wie bei Torsteher Lukas Bernhard, der den familiär verhinderten Marco Porcu derzeit vertritt und die Sache mehr als ordentlich macht. „Er hat schon richtig gute Spiele gezeigt, auch wenn sich durch seine Unerfahrenheit mal ein Fehler einschleicht“, sagt Michler. „Er ist unser Torwart der Zukunft.“ Auch Felix Michalski hat sein Debüt in Brühl gut absolviert. wy