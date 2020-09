Völlig ungefährdet

Mannheim.Gegen den ATV Leipzig haben die Zweitliga-Damen des TSV Mannheim Hockey am Sonntag unter dem heimischen Fernmeldeturm einen 6:0 (4:0)-Kantersieg gefeiert. „Wir hatten uns vorgenommen, im Schusskreis noch besser zu agieren als am Samstag bei unserem 3:0 Heimsieg gegen die HG Nürnberg. Und das ist uns gelungen“, strahlte TSVMH-Spielerin Tara Duus nach dem klaren Erfolg gegen die Sachsen. Jana Hohlweg schoss den TSVMH per Doppelpack (2. und 5.) früh mit 2:0 in Führung. Danbi Walsdorff (13.) und Violetta Klein (29.) stellten auf 4:0. Nach der Pause legten Laura Keibel (33.) und Vera Schultz (34.) rasch zum 6:0 nach. Am Vortag hatten Lisa Schall (16., 22.) und Violetta Klein (46.) für das 3:0 gegen die HGN gesorgt.

Für die Damen des Feudenheimer HC gab es zuhause einen Sieg und eine Niederlage. So konnten die FHC-Damen am Samstag den TuS Obermenzig durch das späte 1:0 (57.) von Luisa Höfling-Conradi mit 1:0 (0:0) bezwingen, mussten sich aber am Sonntag dem Nürnberger HTC knapp mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020