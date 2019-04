Vörg erwartet viel Arbeit

Mannheim.Am Sonntag (14 Uhr) starten die Herren des TSV Mannheim Hockey mit einem Spiel beim HTC Stuttgarter Kickers in die Rückrunde der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd. „Wir freuen uns, dass es wieder los geht“, sehnt TSVMH-Herrentrainer Alexander Vörg den Auftakt in die zweite Saisonhälfte herbei, in der die Schwarz-Weiß-Roten ihren Spitzenplatz verteidigen und damit die Rückkehr in Liga eins schaffen wollen. „Unsere Hallenrunde war mit der deutschen Vizemeisterschaft natürlich schön, aber das ist jetzt komplett egal. In der Halle kam es sehr auf spielerische Elemente an, in der Zweiten Bundesliga im Feld gilt es dagegen auch körperlich dagegen zu halten“, weiß Vörg, dass sich der TSVMH den Aufstieg hart erarbeiten muss. „Ich rechne in Stuttgart mit einem ganz engen Spiel“, erwartet der Coach vom Tabellendritten große Gegenwehr.

Angesichts von nur einem Zähler Vorsprung auf den Zweitplatzierten SC Frankfurt 1880 zählt im Aufstiegsrennen jeder Punkt. „Unser Fokus muss auf unserem Defensivspiel liegen, das haben wir aus der Halle gelernt“, sieht der TSVMH-Herrentrainer in der Defensive den Schlüssel zum Erfolg. Auf Nationalspieler Moritz Rothländer wird der TSVMH am Sonntag zurückgreifen können, der für Deutschland in der FIH Pro League nur das Freitagsspiel gegen die Niederlande bestreitet. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019