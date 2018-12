Vörg: „Keine Ausreden mehr“

Mannheim.Bevor sich beim TSV Mannheim Hockey die Damen und der Herren dem Weihnachtsfest widmen können, hält der Spielplan der Hallenhockey-Bundesliga zum Jahresabschluss noch das erste Rückrundenspiel parat. Die TSVMH-Herren empfangen dabei schon heute Abend um 20 Uhr den SC Frankfurt 1880 unter dem Fernmeldeturm. Die Damen der Schwarz-Weiß-Roten müssen dagegen reisen und treten ab 20.15 Uhr auswärts beim Rüsselsheimer RK an.

„Alle sind fit und wir wollen unbedingt mit einem Sieg in die Weihnachtspause gehen. Am Freitag beginnt die Rückrunde für uns und ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr, wenn wir ins Viertelfinale wollen“, weiß TSVMH-Herrencoach Alexander Vörg dass sein Team mit einem Heimsieg gegen den SC 80 nicht nur Platz zwei in der Südgruppe festigen würde, sondern auch bis auf einen Zähler an den Spitzenreiter Münchner SC heranrücken könnte. „Der SC 80 macht es allen Gegnern extrem schwer und wir sind aus dem Hinspiel vorgewarnt“, erinnert sich Vörg noch gut an das 2:2-Unentschieden in der Mainmetropole.

Damen in Rüsselsheim gefordert

Die ebenfalls zweitplatzierten TSVMH-Damen könnten sich mit einem Punktgewinn in Rüsselsheim sogar Platz eins unter den Weihnachtsbaum legen. „Der letzte Sieg in Rüsselsheim ist schon eine Weile her. Wir wollen dort aber gewinnen und den Vorsprung auf neun Punkte ausbauen“, sagt TSVMH-Damentrainer Carsten-Felix Müller, der mit einem Sieg für klare Verhältnisse im Süden sorgen will. and

