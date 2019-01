Vörg warnt vor Wespen

Mannheim.Unter dem heimischen Fernmeldeturm war der TSV Mannheim Hockey in der Südgruppe der Hallenhockey-Bundesliga bislang eine echte Macht. Der TSV gewann alle seine fünf Heimspiele mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 42:11 Toren. Am Samstag (17.30 Uhr, Primus Valor Arena) hat der Südmeister nun im DM-Viertelfinale den Ost-Vize Zehlendorfer Wespen zu Gast. Doch vor dem Duell gegen die Berliner will sich TSVMH-Herrencoach Alexander Vörg nicht von der Heimbilanz blenden lassen.

„Ja, wir sind daheim diese Saison gut gewesen. Aber das zählt jetzt nicht mehr. Ab sofort geht es nur um den einen Tag und das eine K.o.-Spiel“, warnt der Coach. Wir werden die Wespen auf keinen Fall unterschätzen. Dafür haben sie zu konstant gespielt und auch gegen den Ost-Meister Berliner HC gute Ergebnisse erzielt“, erwartet Vörg am Samstag ein offenes Duell um den Einzug ins Final Four am 26./27. Januar in Mülheim (Ruhr).

„Es geht darum am Samstag auf den Punkt da zu sein. Wir würden sehr gerne ins Final Four – aber das wollen die Wespen auch“, sagt Vörg, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. and

