Vogelstang in der sicheren Zone

MANNHEIM.Die Tischtennis-Herren der DJK Vogelstang haben einen ganz wichtigen Sieg in der Verbandsklasse eingefahren. Das Team um Kapitän Robert Hackmann bezwang zu Hause den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, TTV Mühlhausen, klar mit 9:2 und kletterten in der Tabelle auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Die Doppel liefen nicht ganz so gut für die DJK. Nur das Duo Hackmann/Paul Rebsam konnte einen Sieg einfahren. Dafür ließen die Akteure von der Vogelstang dem TTV in den Einzeln keine Chance. Alle acht Begegnungen konnte die DJK für sich entscheiden. Am Samstag, 19.30 Uhr, gastieren die Mannheimer auswärts beim VfB Mosbach-Waldstadt.

In der Herren-Bezirksliga hat die DJK Käfertal einen Verfolger in Sachen Platz zwei weiter distanziert. Beim Ligadritten TTC Weinheim III feierte die Mannschaft von Spielführer Dominik Schwarz einen 9:4-Erfolg, festigte den zweiten Platz und hat bei einem Minuspunkt mehr als Primus TTV Heidelberg II weiter Titelchancen. Markus Gottwald gewann beide seine Einzel.

Die DJK lag nach den Doppeln mit 2:1 vorne und gewann letztlich souverän. Heute sind die Käfertaler um 20.15 Uhr beim Vierten TTC Hockenheim gefordert. Die DJK St. Pius unterlag dagegen in eigener Halle dem 1. TTC Ketsch III mit 3:9 und verspielte damit wohl ihre letzten Chance, zumindest um den Aufstieg mitmischen zu können. Die Neuhermsheimer spielen am Samstag, 18 Uhr, bei der LSV Ladenburg.

Sandhofen bleibt im Rennen

In der Bezirksklasse wahrte dagegen der SKV Sandhofen durch einen 9:6-Erfolg beim TTC Weinheim IV seine Chance auf Rang zwei, den aktuell die DJK Wallstadt belegt. Der SKV kam dabei nach einem 0:3-Rückstand nach den Doppeln durch eine starke Einzelleistung zurück.

