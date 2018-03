Vom Fan-Block aufs Parkett

Anzeige

Dass er den Ball heute mit der Hand ins Netz wirft, ist übrigens gar nicht so selbstverständlich. Angefangen hat die Sportkarriere des heute 1,92 Meter großen Schlakses nämlich im Fußball-Tor. Dort eiferte er als E-Jugendlicher bei der DJK Neckarhausen seinem Vorbild Oliver Kahn nach, doch in seiner handballverrückten Familie war der Weg irgendwie vorgezeichnet.

Tante Jutta überflügelt

Papa Ralf spielte beim TV Edingen in der Landesliga und Mama Claudia sowie die drei Jahre ältere Schwester Laura waren ebenso am Ball wie Tante Jutta, die es bei der TSG Ketsch sogar in die Zweite Bundesliga schaffte.

Gute Handball-Gene waren also vorhanden und Rico machte bei der SG Edingen/Friedrichsfeld – dort, wo auch Uwe Gensheimer groß wurde – das Beste aus seinem Talent, bevor er 2011 in das Förderzentrum der SG Kronau/Östringen wechselte.

Und jetzt also nicht nur Bundesliga, sondern am Samstag (16 Uhr) auch noch das Champions-League-Achtelfinalhinspiel in Kielce, das die Löwen aufgrund der Terminüberschneidung mit der Bundesliga-Partie beim THW Kiel bekanntermaßen mit der zweiten Mannschaft bestreiten. Und auch wenn es dabei nur darum gehen kann, die Niederlage in halbwegs erträglichen Grenzen zu halten, ist die Vorfreude laut Keller riesig.

„Wir trainieren noch einmal hart und versuchen dann, das Beste daraus zu machen“, blickt der 20- Jährige auf die 60 Minuten beim Titelträger von 2016. Ein paar Tore schießen, sich nicht blamieren – der Nachwuchsmann ist realistisch genug, um zu wissen, auf was es bei diesem ungleichen Duell ankommt. Aber zugleich nimmt er auch diese Erfahrung gerne mit. „Schließlich erwartet niemand etwas von uns. Wir können befreit aufspielen“, nimmt es Keller gelassen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018