Vom Plan weit entfernt

MANNHEIM.Eine herbe 0:6-Packung musste die TSG Rheinau am vergangenen Wochenende in der Fußball-Kreisklasse A1 beim TSV Neckarau einstecken. „Da ist so einiges schief gelaufen“, bekennt TSG-Trainer Niki Antos und wird konkreter. „Ich hatte kurz vorm Spiel noch zwei Absagen, so dass ich noch zwei Spieler aus der B-Liga-Mannschaft dazu nehmen musste.“

Das große Verletzungspech mit bis zu 14 Ausfällen zieht sich derzeit wie ein roter Faden durch die Saison der Rheinauer. Antos zeigt sich daher mit der ausgeglichenen Bilanz von drei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen einverstanden, zudem stehen die Rheinauer im Kreispokal-Viertelfinale. Der vor einem Jahr ausgerufene Dreijahresplan, an dessen Ende die Rheinauer die Rückkehr in die Kreisliga feiern wollen, sah vor, dass die TSG in dieser Saison oben mitspielen sollte. Mit Platz neun nach neun Spielen ist man diesem Vorhaben jedoch noch weit entfernt. Doch Antos wiegelt ab: „Es ist keine Mannschaft mehr ungeschlagen in dieser Liga. Es kann jeder jeden schlagen. Auch Hochstätt Türkspor und VfR Mannheim II werden noch ihre Spiele verlieren.“

Angstgegner Oftersheim

Antos hat den Sprung in das obere Tabellendrittel also noch nicht abgeschrieben, weiß aber, dass hierzu trotz der Personalmisere noch mehr Disziplin gefordert ist. „Es ist klar, dass wir die Zügel noch mehr anziehen müssen“, so Antos, der den Negativtrend mit zuletzt zwei Niederlagen bei insgesamt 3:11 Toren gerne gestoppt sehen will.

Auf dem Weg dorthin soll nun die SG Oftersheim, mit der die Rheinauer 2017 gemeinsam in die A-Klasse aufgestiegen ist, besiegt werden. „Das ist eine homogene, eingespielte Truppe, die sehr von ihrem Stürmer Mario Benincasa lebt“, hat Antos festgestellt. „Wir dürfen deshalb nicht zulassen, dass die Oftersheimer ihr Spiel in die Spitze aufziehen.“ Dann könnte die TSG auch ihre Statistik aufpolieren: In den jüngsten sechs Aufeinandertreffen mit der SG Oftersheim gab es keinen Sieg mehr. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018