Vom Uefa-Cup in die A-Klasse

Mannheim.Fußballprofi in Bulgarien, Uefa-Cup-Spiele mit dem ZSKA Sofia und nun seit Jahren der Erfolgsgarant beim TSV Neckarau. Ivan Pavlov ist der heimliche Star der Fußball-Kreisklasse A I. Wenn der 36-Jährige am Ball ist, schaut jeder ganz genau hin. Der gebürtige Bulgare zeigt noch immer große Fußballkunst und sehr oft zappelt dann die Kugel im gegnerischen Netz. Allein am letzten Spieltag schnürte Pavlov gegen Seckenheim (7:0) wieder einen Dreierpack.

„Es war eine starke Leistung vom gesamten Team. Vor allem haben wir die auch über 90 Minuten durchgezogen. In den Wochen zuvor haben wir oft die Konstanz vermissen lassen und so wichtige Punkte verloren“, hadert der Goalgetter, der in diesem Jahr endlich den Aufstieg mit seinem Verein feiern will. 2015 musste der TSV die Kreisliga verlassen, scheiterte seitdem immer wieder knapp an der Rückkehr. „Das ist unser großes Ziel. Wir haben das Potenzial und wirklich gute Kicker in der Mannschaft. Noch dazu spielen wir schon seit vielen Jahren in fast derselben Konstellation zusammen. Die Vorzeichen sehen also sehr gut aus“. Neckarau rangiert auf Platz drei der Tabelle, zur Spitze fehlen derzeit nur zwei Zähler.

Ein weiterer Vorteil: Ivan Pavlov weiß genau wie Aufsteigen funktioniert. Während seiner Profikarriere stieg der dreifache Familienvater gleich dreimal in die erste bulgarische Liga auf. Auch sonst ist die Vita des 36-Jährigen von vielen Erfolgen geprägt. Mit seinem Heimatverein aus Sofia stand er im Uefa-Cup auf dem Feld. Blackburn Rovers oder Dinamo Minsk waren die Gegner. „Das war natürlich ein großartiges Erlebnis, das erzähle ich heute noch sehr gerne. Ich hatte während meiner Profizeit in Bulgarien ein sehr gutes Leben. Trotz meiner Profitätigkeit hatte ich viel Freizeit und natürlich auch irgendwo genug Geld, um diese gut zu gestalten“, lacht Pavlov, der jedoch in seinem Heimatland auch viele Wege gehen musste.

Wechsel nach Cottbus geplatzt

Der 36-Jährige trug die Trikots von zehn verschiedenen Vereinen, zog einmal quer durchs Land. Die Karriere hätte ihn jedoch auch schon wesentlich früher nach Deutschland führen können. „Ich habe mit Anfang 20 meinen ersten Profivertrag in Sofia unterschrieben, spielte gleichzeitig auch in den U-Nationalmannschaften von Bulgarien. Da kamen viele Angebote aus dem Ausland, zum Beispiel auch von Energie Cottbus“, blickt Pavlov zurück. Der Transfer nach Brandenburg scheiterte an der hohen Ablösesumme. „Eine Million Euro wollte damals keiner zahlen. Ich war noch jung, hätte noch Entwicklungszeit gebraucht. Das wäre also eine hohe und auch gewagte Investition gewesen“, hat er Verständnis für die Absage.

Der beidfüßige Torjäger blieb in Bulgarien, der Schritt in die Topligen Europas scheiterte in den folgenden Jahren auch an seiner eigenen Disziplinlosigkeit. „Natürlich habe ich auch Fehler gemacht. Bis zu meinem 23. Lebensjahr dachte ich, die Welt läge mir zu Füßen und ich bräuchte nur ein bisschen kicken. Ich war viel zu oft in Diskotheken, teilweiße fünfmal die Woche. Rückblickend würde ich schon sagen, dass ich zu unvernünftig war, um noch erfolgreicher spielen zu können“, findet Pavlov ehrliche Worte. Arbeitsbedingt kam er nach Deutschland und hat im TSV seine neue Heimat gefunden. „Neckarau ist zu meiner Familie geworden. Wenn ich Probleme habe, egal ob mit Küche oder Reifenwechsel, die Menschen helfen mir hier und sind immer da“, schwärmt der Bulgare, der auf dem Platz alles zurückzahlt. „Aufgrund meiner Schichtarbeit kann ich leider nicht oft trainieren, versuche dann aber am Spieltag voll da zu sein. Über die Jahre kamen auch hier Angebote aus höheren Ligen. Ich fühle mich aber wohl in Neckarau und wollte nie woanders spielen“, versichert Pavlov.

Trotz seines vermeintlich hohen Fußballeralters denkt er noch nicht ans Aufhören. „Ein Ex-Trainer von mir spielt mit 42 Jahren noch und hält immer noch mit. Es zwickt ab und an bei mir, daher hoffe ich natürlich, dass mein Körper noch lange mitspielt.“ Vor allem seine Knie machen dem Bulgaren zu schaffen. In beiden Gelenken leidet Pavlov an einem Knorpelschaden, musste sich schon zu Profizeiten einer Therapie unterziehen. „Wirklich gut sind meine Knie aber nicht“.

Bei bisher elf Toren in dieser Saison haben sie aber gehalten, viele weitere Treffer sollen noch folgen. „Am Ende des Jahres will ich mit Neckarau die Meisterschaft feiern. Ich habe zwar schon viele Aufstiege gefeiert, mit dem TSV wäre es aber etwas ganz Besonderes“.

