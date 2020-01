Von der schnellen Sorte

Mannheim.Der 19. Januar 2020 wird Raphael Hartkopf wohl für immer in Erinnerung bleiben. An diesem Tag holte er mit einem jungen deutschen Perspektiv-Team den Titel bei der Hallenhockey-Europameisterschaft in Berlin. „Die Kulisse war einfach unglaublich“, erinnert sich der 21-jährige Stürmer des Mannheimer HC an den 6:3-Finalsieg gegen Titelverteidiger Österreich vor 3500 Zuschauern im ausverkauften Horst-Korber-Sportzentrum. Nach dem ersten Titelgewinn im Seniorenbereich hat der gebürtige Düsseldorfer aber weiter Lust auf mehr, schließlich steht am Samstag (17 Uhr, Irma-Röchling-Halle) das DM-Viertelfinale der MHC-Herren gegen Rot-Weiss Köln auf dem Programm. Während der Sieger dieser Partie das Ticket für das Final Four in Stuttgart (8./9. Februar) bucht, ist für den Verlierer die Hallensaison beendet.

„Ich denke schon, dass das Heimrecht ein Vorteil ist und wir setzen natürlich auf die Unterstützung der MHC-Fans“, sagt Hartkopf, der den West-Vize aus Köln als schweren Gegner einschätzt. Und Hartkopf muss es wissen, denn die Westgruppe der Hallenhockey-Bundesliga kennt der Stürmer, der in Berlin neun Treffer zum Gewinn des Hallen-EM-Titels beisteuerte, natürlich besonders gut. Schließlich ist der Düsseldorfer HC sein Heimatverein.

Seit 2019 beim MHC

Von dort wechselte er vor der Feldhockey-Bundesligasaison 2019/2020 zum MHC. „Dass der DHC in der Westgruppe der Hallenhockey-Bundesliga den Klassenerhalt noch geschafft hat, hat mich natürlich sehr gefreut“, sagt Hartkopf, der mit seinen Mannheimer Teamkollegen erst seit dem vergangenen Sonntag Klarheit über den Viertelfinal-Gegner hatte. Die spielfreien Kölner wurden in der Westgruppe noch von Uhlenhorst Mülheim von Platz eins verdrängt.

„Es war schon zu erwarten, dass Mülheim das letzte Spiel gewinnt und sich damit wegen der besseren Tordifferenz noch Platz eins holt. Trotzdem hatten wir uns erst mal auf beide möglichen Gegner eingestellt“, berichtet Hartkopf von den akribischen Viertelfinal-Vorbereitungen der Blau-Weiß-Roten, die am Samstag das Ticket für das Final Four in Stuttgart lösen wollen.

„Das wäre dann meine erste DM-Endrunde im Erwachsenenbereich“, sagt Hartkopf, der in Düsseldorf vor dem Abschluss seines Bachelor-Studiengangs in Betriebswirtschaftslehre steht. „Mir fehlen noch zwei Klausuren und die Bachelorarbeit“, berichtet Hartkopf, der sich danach einen Masterstudiengang BWL in Mannheim vorstellen kann. „Ich möchte das allerdings nicht gleich angehen, sondern gerne mit zwei Praktika noch Erfahrungen sammeln“, sagt Hartkopf, der in Sachen Bildung recht schnell unterwegs ist. Mit 17 hatte er bereits sein Abitur in der Tasche. „Ich bin am 24. November 1998 geboren, da bin ich bei der Einschulung schon etwas früher mit reingerutscht“, sagt der 21-Jährige, in dessen Familie Hockey über die Generationen gelebt wird. „Ich stand schon mit eineinhalb Jahren zusammen mit meinem Opa auf dem Platz. Auch meine Eltern haben Hockey gespielt, ebenso wie meine beiden Schwestern, von denen die jüngere aktuell noch im Nachwuchs des Düsseldorfer HC spielt“, berichtet Hartkopf.

Dass der Mannheimer HC den nach der Feldsaison 2019/20 scheidenden Cheftrainer Michael McCann in der neuen Funktion als Offensivcoach für weitere vier Jahre an die Blau-Weiß-Roten binden konnte, freut den jungen Angreifer. „Er ist sehr emotional und war früher selbst ein erfolgreicher Stürmer. Von so jemandem kann man viel lernen“, fühlt sich Raphael Hartkopf am Neckarplatt gut aufgehoben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020