Vor der langen Pause

Mannheim.In der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd der Damen stehen am Wochenende bereits die letzten Spiele in diesem Jahr für den TSV Mannheim Hockey und den Feudenheimer HC an. Den Mannschaften steht danach eine lange Winterpause ins Haus, haben beide doch auf den diesmal freiwilligen Start in der Hallenhockey-Bundesliga verzichtet. Nachdem die zweitplatzierten TSVMH-Damen am vergangenem Wochenende Tabellenführer TuS Lichterfelde die erste Niederlage zufügten und ihre Aufstiegschancen am Leben hielten, gilt es nun am Sonntag, beim TuS Obermenzing einen Sieg einzufahren. „Wir wollen den nächsten Dreier holen und die Runde mit weißer Weste beenden“, sagt TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller.

Für die Meisterrunde haben auch die FHC-Damen bereits ihr Ticket sicher, die im letzten Spiel des Jahres beim Bietigheimer HTC (Sonntag, 15 Uhr) antreten. „Für Bietigheim geht es noch um die Top Fünf, also steht da deutlich mehr auf dem Spiel als für uns. Wir haben unser Ziel Klassenerhalt bereits letztes Wochenende klar gemacht und wollen noch einmal ein gutes Spiel abliefern und uns Platz vier sichern“, erklärt FHC-Trainer Christian Wittler. and

