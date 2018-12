Vorfreude auf Stadtderby

Mannheim.An der Spitze der Hallenhockey-Bundesliga Süd der Herren geht es äußerst eng zu. Hinter dem Tabellenführer Münchner SC (8 Punkte), folgen die ebenfalls noch ungeschlagenen Teams des TSV Mannheim Hockey (7) und des Mannheimer HC (6), wobei die TSVMH-Herren ein Spiel weniger absolviert haben. Bereits am Donnerstag (20 Uhr) hat der Mannheimer HC nun den TSV Mannheim Hockey in der Irma-Röchling-Halle zum Stadtderby zu Gast.

„Die Vorfreude auf dieses Spiel ist natürlich groß. Die Halle wird voll sein und es wird eine tolle Stimmung herrschen“, blickt MHC-Coach Matthias Becher auf das Lokalderby. „Wir haben es zuletzt in Nürnberg verpasst, unsere Ausgangsposition in Sachen Viertelfinale zu verbessern“, sieht Becher die Gäste vom TSVMH aufgrund des Tabellenstandes als favorisiert an. „Bei uns herrscht ebenfalls Vorfreude auf dieses Spiel, mehr kann man nicht sagen“, weiß auch TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller um die Besonderheit der Partie. and

