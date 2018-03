VSG-Damen zeigen Kampfgeist

Anzeige

Wiesloch/Helmstadt.Alle drei Volleyball-Teams der VSG Mannheim DJK/MVC punkteten am vergangenen Spieltag. Die Oberliga-Damen gewannen 3:2 bei der TSG Wiesloch, in der Verbandsliga überzeugten die Herren I mit einem 3:0 bei der VSG Kleinsteinbach, die abstiegsbedrohten Herren II sicherten sich bei der SG Sinsheim/Waibstadt/Helmstadt bei der 2:3-Niederlage immerhin einen Zähler.

Gegen die TSG Wiesloch fiel die Entscheidung für die VSG-Damen erst im fünften Durchgang (27:29, 27:25, 21:25, 25:18, 15:10). Die ersten beiden Sätze verliefen auf Augenhöhe. Nach Schwierigkeiten in der Annahme verlor die VSG den dritten Durchgang (21:25), doch die Mannheimerinnen mobilisierten ihren Kampfgeist und erzwangen mit dem Ausgleich zum 2:2 (25:18) den Tiebreak. Nach einem 1:4-Rückstand starteten sie mit einer erfolgreichen Aufschlagserie die Aufholjagd zum 15:10. An den beiden nächsten Heimspieltagen am 24. Februar und 3. März warten schwere Brocken (20 Uhr, GBG-Halle) gegen den Tabellenzweiten USC Konstanz und den Vierten USC Freiburg.

Die Damen des ASC Feudenheim verloren beim SV Bohlingen mit 1:3 (19:25, 25:23, 23:25, 14:25) und bleiben Letzte. In der Verbandsliga der Herren sicherte die VSG I mit einem 3:0 (25:18, 25:11, 25:20) beim Tabellensechsten Kleinsteinbach Position zwei in der Rangliste.