VSG-Herren zurück in der Oberliga

Mannheim.Die VSG Mannheim DJK/MVC kann auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Nach der Vizemeisterschaft der Oberliga-Damen und dem am Wochenende möglichen Aufstieg in die Regionalliga, machten nun die Verbandsliga-Herren und die Landesliga-Damen ihr Meisterstück: Beide werden in der nächsten Runde jeweils eine Klasse höher in der Ober- und Verbandsliga spielen. Zudem sicherten sich die Herren II Rang zwei in der Landesliga, die Damen IV die Vizemeisterschaft in der Bezirksklasse.

Die Herren 1 machten mit einem 3:0 gegen die TSG Blankenloch alles klar, bevor sie zum Spitzenspiel gegen den Zweiten TSG HD Rohrbach antraten. Die 2:3-Niederlage spielte dabei keine Rolle mehr. sd

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.04.2019