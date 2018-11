VSG mit breiter Brust ins Topspiel

Bohlingen.Die Oberliga-Damen des VSG Mannheim DJK/MVC haben einen Lauf. Sie festigten mit einem weiteren klaren 3:0-Sieg ihren dritten Tabellenplatz und haben die Möglichkeit, am nächsten Wochenende sogar die Spitze zu übernehmen. Während sie dann zum derzeitigen Primus USC Konstanz reisen, hatten sie es nun mit Schlusslicht SV Bohlingen zu tun. In gerade einmal 59 Minuten ließen sie ihrem Gegner nicht den Hauch einer Chance (25:19, 25:16, 25:17).

Trotz der fünfstündigen Fahrt in den Hegau waren die Mannheimerinnen von Beginn an im Spiel, auch wenn die Südbadenerinnen in der Mitte des ersten Satzes ein wenig Boden gutmachten. Doch im zweiten Durchgang wurden sie zunehmend unkonzentriert, was die Gäste aus Nordbaden sofort für sich nutzten und zwischendurch sogar mir 20:9 in Führung gingen. Im dritten Satz wollten die VSG’lerinnen nichts mehr anbrennen lassen und machten kurzen Prozess.

Auch die weibliche U 18 feierte am Wochenende einen großen Erfolg, das Team ist in die Verbandsliga aufgestiegen. sd

