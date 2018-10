VSG mit starkem Saisonstart

Kleinsteinbach.Nach dem glatten 3:0-Sieg zum Saisonauftakt gegen Karlsruhe glich die erste Auswärtspartie der Oberliga-Volleyballerinnen der VSG DJK/MVC Mannheim einem Krimi. Bei der VSG Kleinsteinbach gab es zwar eine knappe 2:3-Niederlage, doch rettete der Vorjahresvierte immerhin einen Zähler. Mit vier Punkten liegt Mannheim auf Rang vier, hat aber ein Spiel weniger absolviert als die führenden Vereine.

In Kleinsteinbach musste sich die VSG erst im Tie Break geschlagen geben. In diesem begegneten sich beide Teams zunächst auf Augenhöhe (8:6). Nach dem Seitenwechsel nützten den Gästen aber auch die Auswechslungen nichts mehr, der letzte Durchgang ging mit 9:15 verloren. Unzufrieden war Trainerin Kathrin Trübenbach dennoch nicht, sah sie doch vor dem Heimspiel am Samstag (20 Uhr, Berta-Benz-Halle) gegen den VfB Mosbach eine deutliche Leistungssteigerung im Team.

Die Verbandsliga-Herren sind mit einem 3:0-Erfolg bei der TG Ötigheim in die Saison gestartet und haben am Samstag schon ihr zweites Auswärtsspiel bei der SG Sinsheim/Helmstadt. sd

