VSG stoppt Negativserie

Mannheim.Die Kampfstörche haben das Siegen nicht verlernt. Nach vier Niederlagen in Folge gewannen die Regionalliga-Volleyballerinnen der VSG Mannheim DJK/MVC ihr Heimspiel gegen den TSV Burladingen mit 3:1 (25:13, 25:18, 22:25, 25:17). Auch die Verbandsliga-Damen holten im Derby beim ASC Feudenheim mit 3:0 drei Punkte (25:16, 25:14, 25:21). Während die Oberliga-Herren beim TV Bühl 1:3 verloren (12:25, 25:22, 13:25, 13:25), sicherten ihre Landesliga-Kollegen (Herren 2) beim 3:2 gegen die TSG Wiesloch zwei Zähler (21:25, 25:16, 25:19, 21:25, 15:10).

Nach dem guten Auftakt in der Regionalliga und der anschließenden Talfahrt bewiesen die VSG’lerinnen gegen den Tabellenneunten von Beginn an Siegeswillen und überzeugten in den ersten beiden Sätzen durch harte Aufschläge, gute Blockarbeit und gezielte Angriffe. Doch statt im dritten Durchgang den Sack zuzumachen, schlichen sich wieder einmal zu viele Eigenfehler ein. Der kleine Rückschlag hatte aber keine großen Auswirkungen, angefeuert vom lautstarken Publikum brachten sie den Dreier souverän nach Hause.

Die Regionalliga-Damen haben am Sonntag ihr nächstes Heimspiel gegen Schlusslicht MTV Stuttgart (Berta-Benz-Halle, 11 Uhr). Die Verbandsliga-Frauen der VSG sind am Samstag beim TV Bretten und am Sonntag beim VC Olympia Heidelberg gefordert. Die Feudenheimerinnen spielen dort bereits am Samstag. sd

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019