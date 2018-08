Wagner-Elf nimmt einen neuen Anlauf

Anzeige

Markus Köhler fällt lange aus

Doch noch vor dem ersten Spieltag muss das Team mit einer Hiobsbotschaft umgehen. Topstürmer Markus Köhler zog sich ein Knochenödem am Sprunggelenk zu, fällt für zwei Monate aus. Der 22-Jährige spielte sich in der Vorsaison in die Startelf, erzielte elf Treffer. Nach einer langen Flaute im Sturmzentrum konnte Köhler endlich die Lücke schließen. „Sein Ausfall ist natürlich brutal, das trifft uns hart. Wir haben mit Mario Geggus einen Neuzugang von Olympia Kirrlach, der diese Aufgaben jetzt übernehmen soll.“

Insgesamt konnten die Wallstädter sechs Spieler verpflichten, allerdings gingen mit Wiebusch, Hartorian, Heilmann und Mnich langjährige und zuverlässige Kräfte. „Alle Neuen machen bisher einen sehr positiven Eindruck. Die Neuverpflichtungen geben mir als Coach mehr Möglichkeiten. Es gilt jetzt, die Spieler zu integrieren. Das wird seine Zeit dauern“, weiß Wagner, der vor allem in der Defensive einen großen Konkurrenzkampf sieht. Mit nur 39 Gegentoren stellten die Wallstädter die beste Abwehr der abgelaufenen Saison, mit Sebastian Bittlingmaier (SV Waldhof II) und Sebastian Pah (VfB Gartenstadt) hat der Trainer nun eine enorm große Auswahl für seine Viererkette: „Wir werden in diesem Bereich sicher immer wieder wechseln. Die Rivalität in der Abwehr ist groß, da kommt es jetzt auch auf Trainingsleistungen an.“

Coach Wagner nutzte zudem die Sommerpause und bastelte an der Taktik seiner Elf. Sein Team wird auch in der neuen Saison ballbesitz-orientiert spielen, jedoch mit einer entscheidenden Änderung: „Wir wollen versuchen, unsere eigene Pressinglinie weiter in die gegnerische Hälfte zu verlegen. Wir wollen früher attackieren und den Gegner nicht erst ins Spiel kommen lassen.“

Diese Änderung ließ Wagner in der Vorbereitung immer wieder einstudieren. Mit Waldläufen oder großen Ausdauerübungen verschonte er dagegen seine Mannschaft: „Mir kam es vor allem auf Spielbewegungen an, Laufwege, Absprachen. Das Team hat viel mit dem Ball trainiert und gut mitgezogen.“

Mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Spvgg Ketsch II startet die Wagner-Elf am Sonntag in die neue Saison. Ein schweres Los. „Die Ketscher sind sicher kein normaler Aufsteiger, die haben viel Qualität in den eigenen Reihen. Danach folgen dann Spiele gegen Friedrichsfeld und Lindenhof. Unser Auftaktprogramm ist schwierig, so wissen wir jedoch gleich, wo wir stehen“, freut sich Wagner auf den Anpfiff.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.08.2018