Wagner gibt den Spielverderber

Leutershausen.Der Spaß hielt sich kurz nach dem Abpfiff in der Sachsenhalle bei den Gastgebern in Grenzen. 30 Sekunden vor Schluss führte der TVG Großsachsen im Duell der 3. Liga mit 26:25, SGL-Kapitän Niklas Ruß hatte gegen Saases Schlussmann Henrik Richter gerade völlig frei verworfen und die Gelb-Blauen mussten den Vorsprung nur noch über die Zeit bringen. Doch gegen eine offene Manndeckung spielte Simon Reisig den Ball an den Fuß von Michèll Hildebrandt. Die SGL kam noch einmal in Ballbesitz.

Der beste Leutershausener Rückraumwerfer an diesem Abend, Sven Schreiber, warf, scheiterte an Richter. Es gab noch einmal Freiwurf. Die reguläre Spielzeit war abgelaufen, der TVG formierte sich zur Mauer. Und Wagner, zuletzt noch für Friesenheim fünfmal in Kiel erfolgreich, traf nicht nur mittig durch die Mauer, sondern mitten ins Saasemer Herz – 26:26. Schlusspfiff. Grenzenloser Jubel bei den Teufeln. Fassungslosigkeit bei Großsachsen. Wie in der Vorwoche gegen Hanau hielten beim TVG die Nerven nicht. Doch das Ergebnis geht in Ordnung – nach einem Derby, das packender nicht hätte sein können.

Purucker Garant der Aufholjagd

Einen Gewinner gab es am Ende doch. Germane Denny Purucker, nach langer Pause wegen eines Kreuzbandrisses zurück, feierte ein ganz starkes Comeback und war Garant dafür, dass der TVG nach dem 8:11-Pausenrückstand überhaupt wieder ins Spiel kam. „Eigentlich war der Plan, nur zehn Minuten zu spielen. Aber dann lief es gut und wir waren voll bei der Aufholjagd. Da musste ich weitermachen“, sagte der Mann, der erst seit Anfang August wieder handballerisch trainieren kann. „Dass wir am Ende den zweiten Punkt nicht geholt haben, ist schade. Wir werden uns unser Glück wieder erarbeiten müssen.“

Insgesamt verbuchten die Saasemer in den ersten 30 Minuten 21 Fehlversuche. Das war, trotz eines vor der Pause überragenden Alexander Hübe im Tor, deutlich zu viel. Elf der 17 Paraden verbuchte der SGL-Schlussmann im ersten Durchgang. Sein Gegenüber Richter kam nur auf zehn.

TVG rackert unermüdlich

Die Germanen rackerten in der Abwehr unermüdlich, spielten gegen den siebten Leutershausener Feldspieler teilweise mit einer 3:3-Abwehr, erkämpften so manchen Ball, brachten die SGL immer wieder ins Zeitspiel, gingen aber auch ins Risiko, dass der SGL-Rückraum den Ball an den Kreis durchstecken konnte. Letztlich war es aber die richtige Variante, die Stefan Pohl gewählt hatte.

„Sich hinten reinzustellen und nur die Hände hochzuhalten, das hat etwas Unterwürfiges. Klar kostet die offensive Variante viel Kraft. Aber so, wie uns die Tribüne nach vorn gepeitscht hat, konnten die Jungs ihre Grenzen überschreiten. Wir haben gegen eine starke SG Leutershausen mit einer spielerisch guten Leistung einen Punkt geholt. Da will ich nicht jammern.“ Das Ergebnis wusste auch Pohls Pendant Frank Schmitt richtig einzuschätzen. „Durch den glücklichen Ausgleich ist das für uns heute ein gefühlter Sieg.“

Sieger, das waren auch die 900 Fans in der Sachsenhalle, die ein Derby erlebten, das alles bot, was sich Handballfreunde wünschen können. Spannung, Dramatik, Emotionen – und das im absolut fairen und stimmungsvollen Rahmen. Am Ende sollte Frank Schmitt im Vorfeld dieses „Spiels des Jahres“ richtig orakelt haben. „Egal, was man sich vorher ausmalt – am Ende kommt doch alles anders.“ AT/ü

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019