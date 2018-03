Waldhof-Fan trägt endlich die Raute auf der Brust

Anzeige

Doch aktuell erlebt der Abwehrspezialist mit seinem SVW eine sagenhafte Saison. Mit dem torgefährlichsten Sturm der Liga führt die Mannschaft von Coach Peter Brandenburger die Tabelle an, trotz großen Umbruchs im letzten Sommer.

Blick in Richtung Verbandsliga

„Ehrlicherweise hätte ich selbst nicht erwartet, dass wir so gut in der Saison dastehen. Aber der Coach und die ganze Mannschaft leisten einen fantastischen Job. Ohne drei bis vier Spieler aus der ersten Mannschaft, wäre das aber auch nicht möglich“, freut sich der 29-Jährige über den Höhenflug seines Teams.

Mittlerweile machen sich auch erste Aufstiegsgedanken breit: „Wir werden uns diesem Thema nicht verschließen können“, blickt der Verteidiger Richtung Verbandsliga, erwartet jedoch einen schweren Weg: „Um diesen Platz zu behaupten, dürfen wir uns keine Schwächephase erlauben“.

Am Wochenende hatte der SVW II nun eine nicht ganz freiwillige Pause, die Partie gegen den starken Aufsteiger FC Türkspor Mannheim fiel aufgrund der winterlichen Platzverhältnisse aus. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, weiß auch Heinzelmann und warnt vor Türkspor. „Der FC hat sehr starke Einzelspieler in den eigenen Reihen. Wir haben uns im Hinspiel schon sehr schwergetan, damals sprang nur ein Zähler für uns heraus“, erinnert sich Heinzelmann an die Punkteteilung aus der Hinrunde, hofft nun aber auf im noch nicht terminierten Nachholspiel auf den Brandenburger-Effekt: „Er kennt die Mannschaft noch aus der Kreisliga.“ bah

