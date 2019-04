Waldhof II erarbeitet sich Erfolg in Kirchheim

Mannheim.Der SV Waldhof II kämpft weiter erfolgreich um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga. Der Tabellenführer begnügte sich diesmal mit einem knappen 2:1 (1:0)-Sieg bei der FT Kirchheim, um die Tabellenspitze mit klarem Vorsprung zu verteidigen. „Das war heute ein Arbeitssieg für uns, nicht mehr und nicht weniger. Aber er war auch hochverdient“, meinte Teamleiter Bernd Großmann nach dem Abpfiff.

Obwohl die Mannheimer nach der Gelb-Roten Karte gegen den Ex-Waldhöfer Nico Bergold fast eine Stunde in Überzahl agierten, taten sie sich sehr schwer beim Aufsteiger. Schon zuvor hatte die frühe Gästeführung durch Darnell Hill (8.) die Kirchheimer nicht aus dem Tritt gebracht. Nach dem Ausgleich durch Daniel Reinmuth roch es gar nach einer faustdicken Überraschung (55.). Doch Dennis Geißelmann, dem nach einem abgefälschten Freistoß von Dennis Franzin die Kugel vor die Füße rollte, erlöste seine Farben mit dem Siegtor (67.). Danach vergaben die Waldhöfer bei Kontern einen höheren Erfolg. rod

FV Brühl – Bammental 1:0 (1:0)

Ein frühes Tor reichte dem FV Brühl, um gegen den favorisierten FC Victoria Bammental die Oberhand zu behalten. „Wir hatten Glück, mit 1:0 in Führung zu gehen, danach entwickelte sich eine Abwehrschlacht“, zeigte sich Brühls Trainer Volker Zimmermann zwar mit dem Ergebnis, aber nicht mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden.

Nach dem Ausfall von Deniz Tanyeri beorderte Volker Zimmermann den A-Jugendlichen Dominik Szeman ins Brühler Tor und der stellte von Beginn an unter Beweis, dass das Vertrauen in Ihn gerechtfertigt war. Bereits in der ersten Minute klärte er einen Schuss per Faustabwehr und war auch zwei Minuten später hellwach, verhinderte gegen Carsten Klein einen möglichen Rückstand (3.). Der entscheidende Treffer viel bereits in der 10. Minute, Alexander Knöbl zirkelte den Ball von der Strafraumgrenze zum 1:0 für den FVB in den Torwinkel. fvb

