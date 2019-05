Waldhof II feiert und Neckarau hofft auf Relegation

Mannheim.Der SV Waldhof II durfte bereits am Freitagabend die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar feiern. Mit dem Sieg im Derby beim FC Türkspor Mannheim machte das Team von Coach Peter Brandenburger den Titel perfekt. Der VfL Kurpfalz Neckarau darf ebenfalls vom Aufstieg in die Verbandsliga träumen.

Türksp. MA – Waldhof II 0:3 (0:3)

Zwei Treffer von Darnell Hill (29., 42.) und ein Eigentor von Yusuf Demirci (39.) entschieden schon in der ersten Halbzeit das Spiel zugunsten der Waldhöfer U23. SVW-Coach Peter Brandenburger übergibt seinem Nachfolger Frank Hettrich nun einen Verbandsligisten. Gegen den FC Türkspor, der in der Tabelle jenseits von Gut und Böse steht, erspielte sich Waldhof schnell eine Feldüberlegenheit und kam durch Yonathan Domingos (12.) und Dennis Franzin (14.) früh zu Möglichkeiten. Bei Türkspors erster Chance des Spiels scheiterte Oguzhan Yildirim an Keeper Konstantin Weis (20.). Viel mehr kam von den Platzherren aber nicht. Ganz anders der Tabellenführer. Nach Vorarbeit von Giuseppe Mormone überwand Darnell Hill Keeper Barreto und brachte sein Team in Front (29.). Waldhof setzte nach und drängte auf den nächsten Treffer, den der FCT selbst erzielte. Nach einem Durcheinander im Strafraum mit Torschüssen des SVW und Paraden von Barreto lenkte Yusuf Demirci den Ball ins eigene Tor (39.). Als Hill nur drei Minuten später mit seinem 22. Saisontreffer das 3:0 nachlegte (42.), war das Spiel entschieden. In der zweiten Halbzeit konnte sich bei Waldhof noch Torwart Konstantin Weis auszeichnen, der einen Foulelfmeter von Oguzhan Yildirim parierte (80.).

Neckarau – Kürnbach 8:0 (5:0)

Der VfL Kurpfalz Neckarau feierte einen Kantersieg über den abstiegsbedrohten TSV. „Bei besserer Chancenverwertung gewinnen wir die Partie zweistellig“, befand der Neckarauer Coach Feytullah Genc. „Nun haben wir den zweiten Tabellenplatz und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen selbst in der Hand.“ Durch das Unentschieden zwischen dem 1. FC Mühlhausen und dem FC Bammental (2:2) übernahmen die Neckarauer Platz und haben zwei Spieltage vor Schluss zwei Zähler Vorsprung auf Mühlhausen.

Gegen den Viertletzten Kürnbach machte der VfL Kurpfalz schon im ersten Durchgang alles klar. Idris Yildirim erzielte das 1:0 (15.). Stürmerkollege Lorenz Held ließ das 2:0 (19.) folgen. Danach gelang Yildirim ein Doppelschlag (27., 33.) und vor der Halbzeitpause traf Egzon Abdullahu zum 5:0 (43.). Auch im zweiten Durchgang war Neckarau spielbestimmend. Lorenz Held erzielte das 6:0 (53.). Yildirim markierte das 7:0 (77.). Lorenz Held sorgte schließlich für das 8:0 (89.). In der Torjägerliste führt Held nun mit 27 Treffern.

