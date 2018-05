Waldhof II lässt abreißen

Anzeige

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga hat es der SV Waldhof II verpasst, den Rückstand auf den Tabellenzweiten FC Bammental zu verkürzen. Die Mannschaft von Trainer Peter Brandenburger verlor bei der Spvgg 06 Ketsch und liegt somit weiter fünf Punkte hinter den Kraichgauern. Der VfL Kurpfalz Neckarau sicherte sich mit dem Erfolg in Eppelheim vorzeitig den Klassenerhalt.

Spvgg Ketsch – Waldhof II 2:1 (1:1)

Die Partie begann glänzend für die Blau-Schwarzen, Waldhof-Torjäger Yonathan Domingos traf zum frühen 1:0 (4.). Wenig später wurde der Ketscher Mäx Reuter im Mannheimer Strafraum regelwidrig gebremst, Schiedsrichter Domenico Di Rosa zeigte auf den Punkt. Kapitän Dane Rosenberger scheiterte aber an SVW-Keeper Kubilay Dogan (11.).

In der 15. Minute hätte Domingos bereits seinen zweiten Treffer erzielen können, er scheiterte aber am Ketscher Keeper Jonas Wies. Das rächte sich: Nach einem Freistoß lenkte Percy Nadler den Ball zum 1:1 (33.) ins eigene Netz. Ketsch agierte zu Beginn der zweiten Spielhälfte stärker und belohnte sich durch das 2:1 des spielenden Co-Trainers Erdal Öksüz (68.). In den letzten 20 Minuten warf Waldhof II alles nach vorne, konnte die gut organisierte Abwehr der Heimelf aber kaum in Verlegenheit bringen. Nur in der 87. Minute hatte Ketsch Glück, als ein Schuss von Domingos an das Lattenkreuz segelte. Die Nachspielzeit betrug sieben Minuten, da Schiedsrichter Di Rosa verletzungsbedingt ausfiel und durch den zur Spielbeobachtung anwesenden Marcus Braunert ersetzt werden musste (60). spvgg