Waldhof II nicht zu stoppen

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar bleibt der SV Waldhof II souveräner Tabellenführer. Die U 23 des Regionalligisten landete den achten Sieg in Folge seit Saisonbeginn. Der VfL Kurpfalz Neckarau verlor dagegen erstmals in dieser Spielzeit. Der FC Türkspor Mannheim war spielfrei. Der FV Brühl hatte in Bammental unterdessen ein weiteres Negativerlebnis.

SV Waldhof II – Kirchh. 4:0 (3:0)

Gegen den Aufsteiger FT Kirchheim gelang dem SVW II der achte Saisonsieg, womit die Blau-Schwarzen die Tabelle weiterhin verlustpunktfrei anführen. Filip Vlahov eröffnete den Torreigen mit dem 1:0 (22.) und holte auch den Elfmeter heraus, den Mirko Schuster zum 2:0 verwandelte (28.). Beim 3:0 profitierte Torschütze Vlahov von der überragenden Vorarbeit von Darnell Hill (33.).

„Nach einer Viertelstunde haben wir wirklich guten Fußball gespielt und eine verdiente Führung herausgeschossen. Nach der Pause haben wir uns eigentlich vorgenommen, genauso weiterzuspielen, meine Mannschaft hat aber mit dem 3:0 im Rücken einen Gang zurückgeschaltet. Es gab zu viele Einzelaktionen, der besser postierte Mitspieler wurde zu oft übersehen“, sagte Trainer Peter Brandenburger nach der insgesamt sehr einseitigen Partie, denn die Gäste blieben bei ihren Angriffsbemühungen zu harmlos.

Für den Schlusspunkt sorgte Maurice Moldsen, der nach einem Eckball den Kopf hinhielt und das 4:0 erzielte (89.). SVW-Keeper Konstantin Weis verbrachte einen überaus ruhigen Nachmittag. Einzig gegen Manuel Sandritter (61.) und bei einem Freistoß in der Schlussminute musste er eingreifen. rod

Ziegelh./P. – Neckarau 2:1 (2:0)

Den VfL Kurpfalz hat es erstmals in dieser Saison erwischt. Marcel Meuter (2.) und Patrick Foshag (42.) brachten die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal in Front. Neckarau kam verbessert aus der Kabine. Dem Team des Trainertrios Feytullah Genc, Richard Weber und Bernd Wigand gelang nur noch der Anschluss. Patrick Piontek verkürzte auf 1:2 (52.), doch die Platzherren retteten den Vorsprung über die Zeit. „Mit ein bisschen mehr Glück gelingt uns vielleicht noch der Ausgleich“, sagte Genc nach dem 1:2. vfl

FC Bammental – FV Brühl 1:0 (0:0)

Beim Tabellendritten unterlag der FVB nach großem Kampf. Das Team von Trainer Volker Zimmermann bleibt nach der Niederlage auf dem Relegationsrang. Patrick Kramer erzielte in der 69. Spielminute das Tor des Tages für die Bammentaler. fvb

Ketsch – Mühlhausen 0:1 (0:0)

Die Spvgg Ketsch vergab in der 51. Minute die große Chance zur Führung, als Marco Marchi einen Elfmeter verschoss. Thorben Stadler gelang das späte 1:0 für den 1. FC Mühlhausen (73.). spvgg

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018