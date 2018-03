Waldhof II plant inzwischen zweigleisig

Anzeige

Mannheim.Das hätte Bernd Großmann vor der Saison nicht gedacht: Der Teammanager des Fußball-Landesligisten SV Waldhof II muss beim aktuellem Tabellenstand zweigleisig für die kommende Saison planen. Die U23 der Blau-Schwarzen mischt nämlich doch sehr überraschend zur Saisonhalbzeit um den Aufstieg in die Verbandsliga Nordbaden mit. „Nach dem Umbruch im letzten Sommer hat niemand geglaubt, dass wir so gut sind. Ob wir es bis zum Ende schaffen, dort oben zu bleiben? Das muss man sehen. Die Kontrahenten Wieblingen, Bammental und Eppelheim sind jedenfalls bärenstark“, sagt Großmann.

Momentan liegen die Waldhöfer auf dem zweiten Platz. Besser als die junge Truppe von Trainer Peter Brandenburger war bislang nur der TSV Wieblingen. Der Rückstand der SVW-Akteure auf den Spitzenreiter beträgt drei Punkte. Doch die Waldhöfer II haben eine Partie weniger als Wieblingen ausgetragen.

Drei Neuzugänge im Winter

Am Samstag, 14.30 Uhr, muss der SVW II nun auswärts zum Verfolgerduell beim punktgleichen Ligadritten FC Bammental antreten. „Unsere Vorbereitung war in Ordnung“, sagt Großmann. Niclas Blüm hat den SVW II im Winter verlassen. „Er wollte zu seinem Bruder, der beim FC 07 Bensheim spielt“, erklärt Großmann. Neu beim Brandenburger-Team sind Maximilian Schäfer vom pfälzischen Landesligisten SV Horchheim und Burak Cavdaro vom Ligakonkurrenten FC Türkspor Mannheim. „Beide sind unter 21 Jahre alt, passen also perfekt in unser Profil“, sagt der Teammanager, der in der Winterpause zudem Camello Pecoraru von seinem alten Klub SpVgg Wallstadt am Alsenweg begrüßen konnte.