Waldhof II wahrt Chance

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim II hat in der Fußball-Landesliga seine geringe theoretische Chance auf den zweiten Platz gewahrt, der zur Teilnahme an den Relegationsspielen berechtigt. Die Elf von Trainer Peter Brandenburger siegte gegen den ASC Neuenheim in einer Begegnung des 28. Spieltags mit 2:0.

Die Blau-Schwarzen dominierten den ersten Durchgang klar und gingen verdient in Führung. Nach einem Eckball brachte Dennis Geißelmann den Ball ins Zentrum, Dennis Rothenstein köpfte zum 1:0 ein (19.). Danach hatte Sinisa Sprecakovic zweimal Pech, als er jeweils Aluminium traf (22., 27.). Nach der Pause kam Neuenheim besser ins Spiel und drängte die Waldhöfer in die eigene Hälfte, konnte sich aber keine klare Torchance herausspielen. Lediglich über Standardsituationen kam der ASC in die Nähe des Waldhof-Tors. Ilias Tzimanis sorgte mit einem wuchtigen Distanzschuss in der 79. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung zugunsten des SVW.

Mit dem Sieg sind die Blau-Schwarzen wieder bis auf zwei Punkte an den Tabellenzweiten FC Victoria Bammental herangekommen, der am Wochenende mit einem Erfolg beim Schlusslicht SV Rohrbach/ Sinsheim den alten Abstand wiederherstellen kann. wy/rodi