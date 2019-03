Waldhof II will in Erfolgsspur zurück

MANNHEIM.Der SV Waldhof II kassierte in der vergangenen Woche eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen den abstiegsbedrohten TSV Kürnbach. „Das war sicherlich nicht eingeplant. Aber wir haben völlig zurecht verloren“, sagt SVW-Trainer Peter Brandenburger. Es war nach sieben Spielen ohne Niederlage wieder eine Schlappe für den Tabellenführer. Doch der Coach kann entspannt bleiben. Derzeit haben die Blau-Schwarzen sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger 1. FC Mühlhausen. „Man hat gesehen, dass wir noch Arbeit vor uns haben. Noch sind es einige Spieltage. Wir müssen weiter fokussiert bleiben“, betont Brandenburger.

ASV spielt nicht konstant genug

Der SV Waldhof II möchte am Sonntag, 15 Uhr, beim ASV Eppelheim in die Erfolgsspur zurück. Doch der Coach warnt: „Eppelheim ist ein schwerer Gegner, sie spielen zu Hause und wollen uns das Leben auf jeden Fall ganz schwer machen.“ Zumal Brandenburger auch nicht alle Spieler des Kaders zur Verfügung stehen. „Aktuell habe ich fünf Stammakteure, die sicher ausfallen werden“, bedauert der Coach.

Der ASV Eppelheim belegt derzeit den siebten Tabellenrang. Eigentlich wollte das Team von Trainer Daniel Mingrone in dieser Saison oben mitspielen. Doch dafür ist der ASV nicht konstant genug. Das Hinspiel konnten die Waldhöfer schon klar mit 3:0 für sich entscheiden.

Der FC Türkspor Mannheim hat im neuen Jahr erst ein Pflichtspiel ausgetragen. Beim FV Brühl gab es in der vergangenen Woche eine 1:2-Niederlage. Nach fünf Parten ohne Sieg will der FCT am Sonntag wieder einen Dreier einfahren. Momentan liegen die Mannheimer auf dem neunten Tabellenrag. Beim abstiegsbedrohten Ligavorletzten FT Kirchheim ist Türkspor am Sonntag ab 15 Uhr in der Favoritenrolle

Bereits am Samstag empfängt der FV Brühl zu Hause um 16.30 Uhr die Spvgg 06 Ketsch zum Derby. Die Platzherren konnten sich zuletzt im gesicherten Mittelfeld festsetzen. Ketsch dagegen muss bangen: Aktuell stehen die 06er nur drei Punkte vor dem Drittletzten TSG Eintracht Plankstadt, der mit dieser Platzierung in die Abstiegsrelegation gehen müsste.

Der VfL Kurpfalz Neckarau, der Rang vier belegt, ist am Wochenende spielfrei.

