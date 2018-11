Waldhof II will sein Polster ausbauen

MANNHEIM.Am letzten Vorrundenspieltag in der Fußball-Landesliga empfängt der SV Waldhof II am Samstag, 14 Uhr, auf dem Rasenplatz im „Schlammloch“ an der Altrheinstraße den DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal. Die Blau-Schwarzen liegen derzeit mit acht Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz an der Tabellenspitze. Zehn Punkte hat der SVW II aus seinen vergangenen vier Spielen geholt. Zuletzt musste sich die Brandenburger-Elf zwar mit einem 1:1 in Ketsch begnügen, doch der Coach war dennoch zufrieden. „Ich kann mit dem Punkt gut leben“, sagte Brandenburger. Gegen Ziegelhausen-Peterstall soll der nächste Heim-Dreier her. Der Gegner belegt momentan Rang zehn.

Der VfL Kurpfalz Neckarau mischt weiter in der Verfolgergruppe mit. Das Team des Trainertriumvirats Richard Weber, Feytullah Genc, Bernd Wigand liegt derzeit auf dem vierten Tabellenrang und nur einen Punkt hinter dem Zweiten 1. FC Mühlhausen.

Schwere Aufgabe für Neckarau

Beim Siebten VfB St. Leon stehen die Neckarauer aber vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe. Die Platzherren sind die drittstärkste Heimmannschaft, haben auf eigenem Rasen erst eine Niederlage in dieser Saison kassiert. Bei Neckarau fällt weiterhin Stammkeeper Burak Polat aus. Doch Gerrit Schoch war zuletzt zwischen den Pfosten mehr als nur ein Ersatz.

Der FC Türkspor Mannheim musste zuletzt zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Beim abstiegsbedrohten TSV Kürnbach will die Mannschaft von Trainer Mehmet Ali Topal wieder auf die Erfolgsspur zurück. Doch der Sechste ist gewarnt. Die Platzherren haben nämlich zuletzt schon dem VfL Kurpfalz Neckarau zu Hause einen Zähler abgeknöpft (3:3) und verkaufte sich in der Vorwoche beim 2:3 in Mühlhausen ebenfalls sehr gut. bol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018