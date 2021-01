Waldhof mit Mutmacher Schuster an die Ostsee

Mannheim. Die Minusgrade zwangen den Fußball-Drittligisten SV Waldhof am Montag auf den Kunstrasen und auch am Mittwochabend (19 Uhr), wenn die Mannheimer zum Nachholspiel beim VfB Lübeck antreten, sollen die Temperaturen Richtung Gefrierpunkt sacken. Im Stadion an der Lohrheide muss sich der SVW allerdings auf einen heißen Tanz einstellen. Schließlich wird der Aufsteiger nach sechs Spielen

...