Waldhof-Serie gerissen

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar musste gestern der SV Waldhof II erstmals in dieser Saison Federn lassen und unterlag mit 0:2 beim ASC Neuenheim. Der VfL Kurpfalz Neckarau dagegen war siegreich und schlug Plankstadt mit 3:1. Der FC Türkspor musste sich mit einem Punkt begnügen.

Neuenheim – Waldhof II 2:0 (0:0)

Nach zuvor acht Siegen endete die Serie für den SV Waldhof II beim ASC Neuenheim. Mit 0:2 verlor das Team von Trainer Peter Brandenburger nicht unverdient. „Wir haben zu keiner Zeit zu unserem Spiel gefunden. Nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir heute umsetzen. Aber ich bin sicher, dass wir gestärkt aus dieser Niederlage hervorgehen werden“, sagte der Coach. Chancenlos war seine Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit jedoch nicht. Nach einer Schrecksekunde gleich zu Beginn, als der ASC die Führung hätte erzielen können, erspielte sich der Waldhof mit seiner torgefährlichen Offensive mit Darnell Hill, Filip Vlahov und Yonathan Domingos drei gute Möglichkeiten. Nach der Pause jedoch kam der SVW kaum noch ins Spiel und Nazmi Bulut besiegelte mit zwei späten Treffern die Niederlage der Blau-Schwarzen (74., 84.). „Es war klar, dass es uns irgendwann mal erwischt, aber deswegen müssen wir jetzt nicht alles in Frage stellen“, meinte Brandenburger. rod

Neckarau – Plankstadt 3:1 (2:1)

„Es war ein ganz komisches Spiel“, befand der Neckarauer Coach Feytullah Genc nach dem Heimerfolg über die TSG Eintracht Plankstadt. Lorenz Held brachte den VfL Kurpfalz in der 13. Minute nach schönem Steilpass von Stephan Abel mit 1:0 in Front. Letzterer erhöhte dann wenig später auf 2:0 (25.). Idris Yildirim vergab die Torchance zum 3:0, als er einen Handelfmeter verschoss (33.). Nach der Roten Karte für den Neckarauer Kevin Roderig (37.) wegen einer Tätlichkeit und dem Plankstädter Anschlusstreffer durch Siar Ciakmak (45.), schien das Spiel zu kippen. Neckarau musste eine Rote Karte für Lukas Perz verkraften (47.). Letztlich erlöste aber erneut Held mit einem verwandelten Elfmeter zum 3:1 (90.) sein Team. vfl

Türkspor – Spvgg Ketsch 3:3 (1:1)

Der FC Türkspor sah schon wie der sichere Sieger aus. In der ersten Hälfte glichen die Platzherren die Ketscher Führung durch Marco Marchi (12.) mit einem Treffer von Oguzhan Yildirim zum 1:1 (19.) aus. Dann gelangen Türkspor aber kurz nach dem Seitenwechsel das 2:1 von Anas Itani (48.) und durch ein Ketscher Eigentor das 3:1. In der Nachspielzeit kam die Spvgg nochmals zurück. Steven Bruni (90.) und Markus Bertolini (90. +4) retteten Ketsch einen Punkt. fct

