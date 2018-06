Waldhof startet in die Vorbereitung

Anzeige

Mannheim.Drohender Punktabzug, Klage vor dem Schiedsgericht gegen die Uerdinger Drittliga-Lizenz – beim Mannheimer Fußball-Regionalligisten SV Waldhof spielt sich derzeit das meiste abseits des Platzes ab. Dabei könnte fast in Vergessenheit geraten, dass die Blau-Schwarzen heute (10 Uhr, Alsenweg) in die Vorbereitung auf die neue Saison starten. Trainer Bernhard Trares bittet seinen Kader am Vormittag zur ersten Trainingseinheit, am Nachmittag (15 Uhr) wird dann gleich noch einmal geübt. Am Sonntag schließt sich dann auch der erste Test an: Um 11 Uhr im Vegla-Sportpark „Schlammloch“ (Altrheinstraße) geht es gegen den den MFC 08 Lindenhof. th