Waldhof: „Team Beetz“ komplett

Mannheim.Am Ende gab es noch einmal jede Menge Redebedarf. Erst sagte Hans-Jürgen Pohl für einen Posten im zukünftigen Präsidium des SV Waldhof ab, dann wurden am Samstag beim Auswärtsspiel in Ulm Flugblätter verteilt, die die Zukunft des Hauptvereins unter einem möglichen Präsidenten Bernd Beetz mit zahlreichen kritischen Fragen versahen. Und auch am Montagabend standen noch bis zur letzten Minute

...