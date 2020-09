Mannheim.Mannheim ist Joseph Boyamba zwar nicht gänzlich unbekannt, aber vor den Quadraten in der Innenstadt hat der jüngste Neuzugang des SV Waldhof schon noch ein bisschen Respekt. „Da muss man schon aufpassen, dass man sich nicht verläuft“, lacht der 24-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion. Doch mit der Zielstrebigkeit, mit der die Offensivkraft aus dem Westen der Republik zuletzt agiert hat, sollte ihm auch in der Kurpfalz die Orientierung nicht allzu schwer fallen.

Auf dem Platz findet sich der Deutsch-Kongolese, der zuletzt bei der U 23 von Borussia Dortmund die Kapitänsbinde trug, ohnehin zurecht - und weiß vor allem, wo das Tor steht: In 127 Regionalliga-Spielen für Schwarz-Weiß Rehden, Schalke II, Wattenscheid und Dortmund in der Regionalliga West erzielte er 38 Tore und gab 21 Vorlagen. Scorer-Punkte, die der SVW nach den Abgängen von Gianluca Korte, Valmir Sulejmani, Maurice Deville und angesichts der Verletzung von Dorian Diring dringend benötigt. Boyamba selbst möchte natürlich so schnell wie möglich an diese Quote anknüpfen. „Die Waldhof-Fans können sich auf einen lustigen und entspannten Typen freuen, der Bock hat, im Eins-gegen-Eins Tore zu machen und die auch vorbereiten möchte“, beschreibt sich der 24-Jährige, der nach der langen Wettkampfpause - in der Regionalliga wurde die Saison im Gegensatz zur 3. Liga komplett abgebrochen - so schnell wie möglich wieder bei 100 Prozent sein will. „Dafür werde ich arbeiten, um der Mannschaft so schnell wie möglich helfen zu können“, sagt Boyamba.

Dem Schritt in den Profi-Fußball blickt der vielseitige Angreifer mit Spannung entgegen, viele Insider trauen ihm diesen Sprung aber durchaus zu. „Es war jetzt an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen“, sagt der Ex-Dortmunder, dem auch Angebote aus der 2. Liga vorlagen. Auch die hat er sich natürlich angehört, das Bemühen aus Mannheim kam bei Boyamba aber am besten an. „Wir standen alle zwei, drei Tage in Kontakt“, berichtet der 1,72 Meter große Linksfuß, der auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden kann und das in ihn gesetzte Vertrauen so schnell wie möglich zurückzahlen möchte - am liebsten mit Toren. (Bild: svw)

